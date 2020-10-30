Костанайский "Тобол" в матче 16-го тура КПЛ обыграл шымкентский "Ордабасы" со счетом 3:0 и продолжил борьбу за медали чемпионата Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

В первом тайме шла равная борьба, но несмотря на несколько хороших моментов с той и другой стороны, на перерыв команды ушли без голов.

А уже в начале второго тайма "Тобол" сумел открыть счет. Сенин Себаи получил проникающий пас в штрафной площади и выкатил мяч под удар Руслану Валиуллину, который не без помощи рикошета забил гол.



Спустя девять минут "Тобол" удвоил свое преимущество. Серикжан Мужиков подхватил мяч на подступах к штрафной площади и попытался прострелить на Сенина Себая. Передачу смог прервать защитник "Ордабасы" Виктор Дмитренко, но после его касания мяч полетел в ворота - автогол.



Третий гол в ворота шымкентцем провел Сенин Себаи, который прибавил к ассисту взятие ворот. Благодаря этой победе "Тобол" набрал 26 очков и сократил отставание до идущего третьим "Ордабасы" до одного очка. При этом, костанайцы сыграли на один матч меньше.



Добавим, что также сегодня, 30 октября пройдут еще два матча 16-го тура КПЛ. "Астана" в 17:00 сыграет против "Кайрата", а в 19:00 "Кайсар" встретится с "Каспием".