По прогнозу синоптиков, на территории региона, 31 октября, будет малооблачно, без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, на востоке области — 8 градусов мороза. Днем температура — от 3 до 8 градусов со знаком плюс, на юге области — 12 градусов тепла.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае 31 октября малооблачно, без осадков. Ветер южный, со скоростью — 7-12 м/с. Температура ночью — от 1 до 3 градусов мороза, днем 5-7 градусов тепла.

- 1 и 2 ноября в Костанайской области ожидается переменная облачность. Местами ожидается дождь и снег, местами гололед и туман, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - 1 ноября ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с, местами — 15-20 м/с. Температура ночью от 0 до 5 градусов тепла, на юге области — 3 градуса со знаком минус. Температура днем — 2-7 градусов тепла, на юге области 10 градусов со знаком плюс.

По сообщению синоптиков, 1 ноября в Костанае ожидается переменная облачность, днем возможны осадки — преимущественно дождь. Ветер юго-восточный — 9-14 м/с. Температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем — 5-7 градусов со знаком плюс.

- 2 ноября в Костанайской области ожидается юго-западный ветер, 9-14 м/с, местами — 15-20 м/с. Температура ночью — от 0 до 5 градусов со знаком минус, на севере — 8 градусов мороза, - сообщила Шибаршина. - Днем — от -2 до +3 градусов.

Синоптики сообщили, что на севере области 2 ноября ожидается 5 градусов ниже нуля. Ветер — юго-западный со скоростью 9-14 м/с, местами — 15-20 м/с.

В Костанае в понедельник, 2 ноября, по сообщению синоптиков, ожидается юго-западный ветер — 9-14 м/с, температура ночью — от 0 до 2 градусов мороза, днем — от 1 до 3 градусов тепла.