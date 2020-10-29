Жильцы микрорайона Северный, чьи дома попали в санитарную зону из-за сибиреязвенного захоронения, пока не понимают, смогут ли они вообще жить в своих домах. Ведь даже дети, играющие во дворе в песочнице, могут случайно откопать заразу. Но предоставлять четырем десяткам семей равноценное жилье государство не намерено, а жить в нынешних домах им приходится без благ цивилизации. Заявку на митинг тоже отклонили. И куда бедному крестьянину податься?

Хотели навести порядок

Четыре с половиной года назад, в марте 2016-го, у жильцов частных домов в микрорайоне Северный появилась слабая надежда, что в их жилье наконец-то подведут воду, канализацию, газ и электроэнергию. В акимате Костанайского района рапортовали: «Уже готова проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы». Эти планы даже включили в перечень местных инвестиционных проектов на 2016-2018 годы. Но 1 ноября комиссия Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК обнаружила вблизи жилых домов сибиреязвенное захоронение. На предполагаемом месте захоронения инфекции установили скотомогильник и запретили любые инженерные работы.

Скотомогильник состоит из четырех бетонных плит, рядом обосновались бомжи и мешки с мусором

В акте комиссионного выезда написано, что зараженных животных здесь хоронили с 1937-го по 1957 год. Всего - 10 голов малого рогатого скота.

- Согласно координатам, эпизоотический очаг расположен на краю с. Заречное, в отдалении 300 метров в северном направлении от ближайших домов, - указано в акте. - Представить архивные данные о сибиреязвенных захоронениях не представляется возможным в связи с их отсутствием. Повторный поиск неустановленных очагов сибирской язвы проведен согласно «Кадастру стационарно- неблагополучных по сибирской язве пунктов РК 1948-2002 годов».

Как сообщил «НГ» заместитель акима Костанайского района Рустам САДЫКОВ, захоронения сибирской язвы в 2016 году целенаправлено определяли по всему Казахстану.

- Земельные участки выдавались с 2003-го по 2015 год, тогда никто не знал, что там есть захоронения сибирской язвы, - пояснил Садыков. - Коллеги мне сказали, что захоронения искали на основе исторических данных. По всей стране искали такие захоронения, чтобы привести их в надлежащий вид, устанавливали знаки, огораживали бетоном. Это делали не для того, чтобы кому-то жизнь испортить. Власти хотели навести порядок в этой сфере.

Построили сети сами

В одном из этих домов с 2013 года живет Игорь ЗУЕВ. Ветврач по образованию специально переехал на окраину Заречного из Затобольска (сейчас - Тобыл), чтобы заниматься животноводством. Взял кредит, купил 9 дойных коров. Хотел расширяться, но десяти оформленных соток ему не хватает, а выкупить дополнительный участок не дают - территория в радиусе 1 000 метров вокруг скотомогильника считается санитарной зоной.

Игорь Зуев не может выкупить дополнительный участок для разведения скота

- Проект был разработан в 2012 году на все наши дома по всем коммуникациям, но якобы, по словам акимов, деньги на этот проект не выделялись, срок этого проекта в 2015 году истек, - вспоминает Зуев. - Потом делали корректировку старого проекта и вот он уже не прошел согласование из-за захоронения сибирской язвы. В 2016 году установили бетонный скотомогильник. При этом никаких архивных данных или других документов, кроме кадастра ветинспекции, по этому захоронению нет.

В 2012-м и 2014-м жители сами провели в свои дома электролинию и газовые трубы. Но брать эти сети на баланс коммунальщики отказываются, потому что считают самостроем.

Майя Кемпирова: «За свой счет нам власти не запрещали проводить тот же газ»

- За свой счет нам власти не запрещали проводить тот же газ, - объясняет жительница микрорайона Северный Майя КЕМПИРОВА. - Государство сейчас не может нам помочь, потому что не могут согласовать проекты. По идее, мы даже жить не можем в санитарной зоне. По-хорошему нам должны предоставить другое равноценное жилье и переселить. Но никто в этом направлении ничего не делает.

Жильцы неоднократно обращались по цепочке в сельский, районный, областной акиматы, но никаких вариантов решения проблемы чиновники им не предложили. Как рассказала Кемпирова, аким области, председатель областного филиала партии «Нур Отан» Архимед Мухамбетов на словах обещал помочь в проведении газа. Но письменных указаний подчиненным так и не было.

- Мы обращаемся в одну инстанцию, нас футболят в другую, обращаемся в «Нур Отан», обещают помочь, но до реальных дел не доходит, - говорит Игорь Зуев. - Написали письмо в Администрацию президента, но они рассматривать не стали, перенаправили в акимат Костанайской области, те отписали в районный акимат. И так мы ходим по кругу. На последнем собрании чиновники говорили о том, что в самой почве анализы сибирскую язву не нашли. Мы сначала обрадовались, но потом выяснилось, что эта экспертиза тоже ни на что не влияет. Обратились в акимат области, хотели согласовать митинг, чтобы привлечь внимание общественности к нашей проблеме, но нам отказали.

Парк нельзя, а карьер можно?

В июле 2020 года алматинская компания начала разработку песчаного карьера в сотне метров от этих домов. Тяжелая техника перекопала часть земли, но после возмущений местных жителей работы приостановили. Сейчас весь карьер состоит из маленького вагончика и охранника. По словам Игоря Зуева, фирма все же получила разрешение властей, так что в скором времени добычу песка могут возобновить.

- Мы просили здесь сделать парк или хотя бы детскую площадку, но нам отказали. Получается, что парк нельзя, а карьер можно? - возмущается Зуев.

С этим карьером связан и другой скандал. Жители рассказали, что в отношении местного чиновника даже возбудили уголовное дело. Как оказалось, под следствие попал Рустам Садыков.

- Уже прошло предварительное слушание, пока суд вернул дело на доследование, - подтвердил эту информацию чиновник. - В мае мне, как заместителю акима района, курирующему вопросы земельных отношений и ЖКХ, поступило заявление о согласовании предоставления участка под разработку карьера на месторождении «Сафроновское». Мы комиссией это заявление рассмотрели и отказали, потому что у них лицензия на 3 года, а аренду они просили на 48 лет. Они снова подали ходатайство. Мы стали разбираться и выяснили, что участок под карьер попадает в санитарную зону на 150 м. Вновь отказали. Ко мне прилетал директор алматинского ТОО, доказывал, что отказ незаконен. Он намекал мне на деньги, я не согласился.

Как сообщил Садыков, проект согласовали после того, как алматинская фирма пообещала уменьшить площадь земельного участка и выйти из санитарной зоны. Но вместе с тем были прописаны особые условия: отдельный подъезд для спецтехники, ограждение участка карьера и организация прохода для скота местных жителей.

- Прежде чем разрабатывать карьер, компания должна была подготовить землеустроительные документы, определить границы участка, получить договор о землепользовании, утвердить план работ и получить постановление акима области, - добавляет Садыков. - Но предприниматель на основании заключения земельной комиссии, которое носит только рекомендательный характер, начинает добычу песка. Люди встали, начали шуметь. Написали нам письмо и на основании его и нарушения правил разработки карьера мы отменили свое решение.

Заместитель акима потребовал от предпринимателя предоставить протокол собрания местного сообщества, где каждый жилец ближайших домов подпишется, что он не против карьера.

- Он спросил меня, какие есть у людей проблемы и как он может договориться с ними, - пересказал разговор с бизнесменом Садыков. - Я ему объяснил, что в этой зоне нет никаких коммуникаций - газа, канализации и так далее. Он сказал, что без проблем договорится с жильцами и подведет газ в частном порядке.

Заместитель акима провел совещание, на котором обсудили газификацию района. Строительство 1 300 м газопровода оценили в 10 млн тенге. Нашлась и фирма, которая должна была выполнить работы.

- Директор карьера передает подрядчику деньги, в этот момент газовика и меня арестует антикоррупционная служба Костанайской области, - рассказал Садыков. Оказалось, что директор карьера написал на меня заявление, якобы я вымогал у него деньги. Также выяснилось, что, по версии антикора, я злоупотребил полномочиями, мол, лоббировал интересы фирмы-подрядчика. Но это доказать не смогли. Поэтому сейчас меня пытаются осудить по статье о воспрепятствовании бизнесу.

Теперь история с карьером продолжится в суде, за процессом «НГ» будет следить. А вот что делать жителям, которые не по своей вине оказались в опасной зоне и не видят от государства ничего, кроме запретов?

Фото Георгия ГОВОРОВА

