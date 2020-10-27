Городские и сельские школы, в которых до 300 детей, перейдут на традиционный формат.

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Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провёл селекторное заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции, передает Informburo.kz со ссылкой на сайт главы Кабмина.

Межведомственная комиссия приняла ряд решений. Первое касается формата обучения школьников:

со второй четверти перевести на традиционный формат работу городских и сельских школ до 300 учащихся;

по заявлению родителей разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классов, в международных школах – до 7 класса.

"При этом обязательно соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции", – говорится в информации. Второе решение МВК коснулось работы театров и мечетей. Со 2 ноября разрешат:

работу театров до 30% заполняемости, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим);

проведение коллективного намаза в мечетях (бес намаз) за исключением жума намаза, но не более 100 человек в зале (соблюдение социальной дистанции в два метра при молитве, масочного режима, термометрии, усиленный санитарно-дезинфекционный режим).

Во время заседания глава правительства отметил низкую эффективность деятельности мониторинговых групп по обеспечению контроля за соблюдением ограничительных мер, слабую работу по обеспечению соблюдения карантинного режима гражданами и санитарных требований субъектами бизнеса, отслеживанию контактных лиц и больных.

Премьер-министр также дал несколько поручений:

Министерству индустрии и инфраструктурного развития запретить авиакомпаниям посадку пассажиров без справок о результатах ПЦР-тестов . Позже в правительстве уточнили, что это касается только международных рейсов.

. Позже в правительстве уточнили, что это касается только международных рейсов. Министерству здравоохранения поручено обеспечить жёсткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах пропуска, в недельный срок принять меры по снижению цен на средства индивидуальной защиты, совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности принять необходимые меры по внедрению программ по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу соблюдения субъектами санитарных требований с использованием цифровых технологий.

Также Аскар Мамин поручил акиматам регионов до конца недели совместно с НПП "Атамекен" проверить деятельность ТРЦ на предмет соблюдения санитарных требований.

"При этом к нарушителям будут применены жёсткие меры реагирования вплоть до приостановления их работы", – отметили в правительстве.