По прогнозу синоптиков, на территории региона во вторник, 27 октября, ожидаются осадки - преимущественно снег. Утром и днем местами они будут сильными. Также местами ожидается туман, гололед и метель. Ветер северо-западный со скоростью 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с.

Фото Ксении РЕБИК

Температура воздуха по области во вторник ночью минус 2-7 градусов, на юге до 1 градуса со знаком плюс, днем - от нуля до 5 градусов тепла.

В Костанае 27 октября будет облачно, снег, ветер северо-западный 15-20 м/с, с порывами до 23 м/с. Температура ночью 2-4 градуса ниже нуля, днем - от нуля до 2 градуса тепла.

- 28 октября ночью местами ожидается снег, гололед и низовая метель, местами туман, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Ветер северо-западный с переходом на западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью среды от 7 до 12 градусов ниже нуля, днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Управление здравоохранения обратилась к жителям области с просьбой воздержаться от поездок на автомобилях с нешипованной резиной. "Сегодня - затяжной дождь. Завтра утром - минусовая температура, на дорогах возможно образование гололедицы, - отмечается в обращении. - Пешеходы, также будьте предельно осторожны! Пожилые люди, по возможности в первую половину дня оставайтесь дома".