Первый тайм матча между "Тоболом" и "Астаной" прошел под контролем костанайской команды, считает главный тренер клуба Григорий БАБАЯН.

Фото ФК "Тобол"



Встреча со столичной командой прошла вчера, 22 октября, и завершилась поражением костанайцев 0:1. Комментарий тренера опубликовала пресс-служба ФК "Тобол" на своем сайте.

- В первом тайме контролировали игру. Были моменты, была агрессия, выигрывали борьбу, навязали «Астане» свой футбол. Были три-четыре момента, но нас, как всегда, подвела реализация. Вопрос, конечно, к атакующей группе. Все-таки нужно было забивать один из моментов такой команде, во втором тайме тогда было бы легче, - поделился Бабаян.

По мнению тренера, ошибки его подопечных после перерыва позволили сопернику перехватить инициативу.

- «Астана» сразу почувствовала уверенность, выровняла игру, но моментов у наших ворот, по сути, и не было. У нас еще была пара моментов, которые мы не реализовали. У «Астаны» был только один момент, который, можно сказать, мы им сами и создали. Неудачно выбивали мяч после фланговой подачи, затем рикошет и мяч отлетел к Щеткину. Свой единственный момент они использовали. Были попытки сравнять счет, но, к сожалению, не получилось, - сказал Григорий Бабаян. - Конечно, это очень тяжелое поражение. Если смотреть на то, как складывался матч, то, я думаю, мы не должны были проигрывать. Как минимум, на ничью мы наиграли. Но это футбол. Когда ты пропускаешь и не забиваешь, то невозможно набирать очки. У нас через три дня уже следующий матч. Нужно как можно скорее восстановиться, чтобы готовиться к следующему туру. Нас ждет очень непростая игра с «Кайратом».