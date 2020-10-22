"Астана" победила "Тобол" в центральном матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Тобол"

Встреча проходила сегодня, 22 октября, в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.

Победа позволила астанчанам набрать 24 очка и вернуться на второе место в таблице, в то время как костанайцы с 23 баллами расположились на четвертой строчке из 11-ти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vesti.kz - Живи спортом 🇰🇿 (@vestikzsport)22 Окт 2020 в 5:54 PDT

Отметим, что новый тренер "Астаны" Андрей Тихонов перед минувшей игрой вернул в состав защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко.



50-летний российский специалист принял казахстанскую команду 16 октября.