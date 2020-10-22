"Астана" обыграла "Тобол" с минимальным счетом
22 октября 2020, 18:59 | Спорт
"Астана" победила "Тобол" в центральном матче 14-го тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото ФК "Тобол"
Встреча проходила сегодня, 22 октября, в Алматы на стадионе "Жас Кыран" и завершилась со счетом 1:0 в пользу столичного клуба. Решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин.
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Отметим, что новый тренер "Астаны" Андрей Тихонов перед минувшей игрой вернул в состав защитника сборной Казахстана Юрия Логвиненко.
50-летний российский специалист принял казахстанскую команду 16 октября.
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