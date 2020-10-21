Да. Повышение тарифа сделает работу водителя автобуса более привлекательной. 4.8% Да. Лучше платить больше, чем мерзнуть на остановке и ехать в давке. 12.6% Нет. Интервал прописан в условиях тендера, перевозчики обязаны его соблюдать. 46.4% Нет. Моей заработной платы и так не хватает на самое необходимое. 36.2%