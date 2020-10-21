Синоптики обещают первый снег в Костанае до конца этой недели
Георгий ГОВОРОВ
В четверг, 22 октября, днём на территории Костанайской области вероятны местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Также местами возможны туманы и гололед. Ветер северо-западный 9-14, порывы до 15-20 м/с. Днём возможно усиление ветра до 20 м/с. Температура воздуха ночью -4...+1, местами -7 градусов, днём +1...+6, местами +9 градусов.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В Костанае 22 октября переменная облачность, утром и днём осадки. Ветер северо-западный 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Ночью -2...-4, днём +4...+6 градусов.
- 23-го и 24 сентября по Костанайской области ночью местами снег, туман и гололёд, - сообщила "НГ" инженер-синолптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ветер северо-западный с переходом на юго-западное направление скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. В субботу порывы могут достигать 25 м/с. Температура воздуха ночью 0...-5, местами -8 градусов, днём +3...+8, местами 0 градусов.
В Костанае 23 октября ветер северо-западный 9-14 м/с, температура ночью -3...-5, днём 0...+2 градуса. 24 октября осадки, местами небольшой гололёд. Порывы юго-западного ветра могут достигать 20 м/с. Ночью -3...-5, днём +2...+4 градуса.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.