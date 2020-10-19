Начальник департамента полиции Костанайской области Бекет АЙМАГАМБЕТОВ провел прием граждан в Житикаринском районе. Как сообщила пресс-служба ДП, генерал встретился с участковыми инспекторами полиции и ознакомился с условиями службы, проверив городские участковые пункты полиции.

Директор местного автовокзала Галия Шуренова пожаловалась на то, что водители маршрутного такси не соблюдают правила безопасности и дорожного движения при оказании населению города и района услуги междугородних пассажирских перевозок. По ее словам, пассажирский поток за последние годы снизился более чем на 40%.

Аймагамбетов отметил, что эта проблема характерна и для других городов региона. Он сообщил, что в ближайшее время пройдет совместное совещание с представителями Ассоциации пассажирских перевозок и другими заинтересованными органами. По безопасности дорожного движения проводятся рейды и выявляются нарушители. С начала года к ответственности привлечены 13 водителей маршрутных такси, которые превысили скоростной режим и нарушили другие правила ПДД.