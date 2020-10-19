Главный тренер костанайского «Тобола» Григорий БАБАЯН прокомментировал результат матча с «Каспием». Матч прошел 18 октября на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Сергей Малый, отличившийся на 70-й минуте.

Фото: ФК "Тобол"©

– Ожидаемо сложный матч, - цитирует Бабаяна официальный сайт костанайского клуба. - Во-первых, после перерыва всегда сложно войти в игровой ритм, во-вторых, этим составом мы провели всего одну тренировку. В первые пятнадцать минут игры было допущено очень много ошибок в простых ситуациях. Ближе к середине первого тайма стали создавать моменты. В целом, по первому тайму преимущество по владению мячом было на стороне соперника, хотя мы создали больше моментов – у нас было три-четыре, но хромает реализация. Также мне не понравилось в первом тайме, как мы действовали в тактическом плане. Внесли изменения в перерыве.

Во втором тайме, до забитого гола, играли очень хорошо, лишили соперника пространства, которое было у них первом тайме. После забитого гола, около 10 минут, шла больше позиционная игра. Не понравилось последняя десятиминутка - очень низко сели в штрафную площадь. У соперника не было много моментов, но очень плохо, что мы отказались от своего футбола и отдали инициативу. В целом это важная победа. Хотел бы отметить соперника, «Каспий» – очень хорошая команда, я уверен они еще у многих заберут очки.

- С чем связаны изменения в стартовом составе «Тобола»?

- К сожалению, из сборной вернулись травмированными Ерланов и Мирошниченко. Также Оганесян не был готов на сто процентов, чувствовал дискомфорт в мышцах. И мы не могли рисковать здоровьем игрока. Есть повреждение у Данияра Семченкова, плюс Себаи получил длительную дисквалификацию.

Ранее ивуарийский форвард "Тобола" Сенин СЕБАИ высказался о своей длительной дисквалификации, случившейся в результате потасовки с защитником талдыкорганского "Жетысу" Олжасом Керимжановым в матче 12-го тура КПЛ, сообщает vesti.kz.

Фото: ФК "Тобол"©

"Я хотел бы извиниться перед клубом, болельщиками и партнерами по команде за свою дисквалификацию из-за недавней ситуации на поле. Признаюсь, что я позволил себе отреагировать на провокацию, чего не следовало делать ни при каких обстоятельствах. Надеюсь, что наказание может быть пересмотрено. Желаю своим партнерам по команде успеха в предстоящих матчах", - написал он на своей странице в Instagram.

Эпизод случился на 79-й минуте матча на половине поля талдыкорганцев. После борьбы за мяч между игроками произошла потасовка, в ходе которой Себаи и Керимжанов обменялись ударами. После оба оказались на газоне. Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) дисквалифицировал обоих на пять игр.