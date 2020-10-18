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КВИ в Костанайской области
Заболели: 3 543 (+5). Выздоровели: 3 052(+6). Умерли: 21 (+1 с 05.10 по 11.10)
"Тобол" обошел "Астану" и вышел на второе место в КПЛ
Vesti.kz
18 октября 2020, 21:42 | Спорт
Костанайский "Тобол" одержал победу над актауским "Каспием" в 13-м туре казахстанской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото: ПФЛК
Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Сергей Малый, отличившийся на 70-й минуте.
Благодаря этой победе "Тобол" набрал 23 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице, обойдя "Астану" и "Ордабасы" (обе - по 21). Лидирует же "Кайрат" (32), а "Каспий" замыкает таблицу (7).
Напомним, что в предыдущем туре "Каспий" сенсационно обыграл "Астану" (2:1).
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