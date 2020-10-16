Правительство разработало поправки, предусматривающие возможность изъятия пенсионных накоплений из ЕНПФ для покупки жилья и оплаты лечения. Законопроект представили 15 октября на заседании комитета по финансам и бюджету сената.

Informburo.kz рассказывает, как прошло заседание комитета, какие рекомендации представили парламентарии и какие требования предъявят к вкладчикам, которые захотят снять пенсионные накопления из ЕНПФ.

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Кто сможет использовать часть пенсионных накоплений

В своём первом Послании народу Казахстана (2 сентября 2019 года) глава государства поручил "проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений". В начале 2020 года министерство труда презентовало поправки в закон, но этот вариант так и не одобрили.

Выступая с вторым Посланием народу Казахстана (2 сентября 2020 года), Президент рассказал, что вопрос проработан.

"Уже в 2021 году 700 тысяч вкладчиков ЕНПФ смогут использовать часть своих накоплений на приобретение жилья, на лечение или для передачи в управление финансовым компаниям. Поручаю правительству совместно с национальным банком до конца этого года принять все необходимые нормативно-правовые акты и провести подготовительную работу", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Уже через месяц были разработаны поправки, предусматривающие возможность использовать часть отложенных на пенсию денег. Законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления экономического роста" представили на заседании комитета по бюджету и финансам сената.

По проекту, снять накопления, которые превышают установленный порог достаточности, казахстанцы смогут в трёх случаях:

на улучшение жилищных условий;

на оплату лечения;

для передачи в доверительное управление частным управляющим компаниям.

Порог достаточности – это минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений, которая, с учётом будущих регулярных пенсионных взносов в ЕНПФ от дохода вкладчика (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить его пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет. Вкладчики смогут снимать всё, что выше порога достаточности.

Акмади Сарбасов, первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК, рассказал, что использовать часть пенсионных накоплений сможет 721 тысяча казахстанцев из трёх категорий вкладчиков:

Работающие казахстанцы, чьи накопления превышают порог минимальной достаточности (530 тысяч человек). Пенсионеры, чья пенсия составляет не менее 40% утраченного дохода (178,4 тысячи человек). Граждане, заключившие договор пенсионного аннуитета со страховой компанией (13,3 тысячи человек).

Суммы порога достаточности для каждого конкретного возраста приведены в таблице.

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Таблица Министерства труда и социальной защиты населения РК

Акмади Сарбасов напомнил и о риске досрочного снятия накоплений – снижение объёма финансовых поступлений в страховые компании из-за оттока потенциальных покупателей пенсионных аннуитетов.

Стоит отметить, что стоимость пенсионного аннуитета для 55-летних мужчин составляет 11,3 млн тенге, для женщин 51,5 лет – 15,5 млн тенге.

Как использовать пенсионные деньги на улучшение жилищных условий

Об использовании вкладчиками части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий рассказал Каирбек Ускенбаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК. Он отметил, что по этому направлению можно снять деньги на:

Первоначальный взнос для получения займа в банках на улучшение жилищных условий. Рефинансирование ипотечных займов. Полное/частичное погашение ипотечных займов. Покупку земельного участка под строительство жилья. Расширение жилой площади.

При этом, по его мнению, необходимо ввести:

запрет на продажу купленного за счёт пенсионных денег жилья в течение пяти лет;

ответственность за нецелевое использование пенсионных денег.

Пенсионные деньги, предназначенные для решения жилищных вопросов, на руки вкладчики не получат. Все расчёты будут проводиться между ЕНПФ и "Отбасы банк", который будет создан на базе "Жилстройсбербанка".

Механизм такой:

Вкладчик обращается к уполномоченному органу "Отбасы банк". "Отбасы банк" обрабатывает данные. "Отбасы банк" перечисляет деньги на счёт вкладчика для первоначального взноса или в банки второго уровня для рефинансирования или погашения уже имеющегося ипотечного займа.

При этом "Отбасы банк" будет снимать комиссию за посреднические услуги, что вызвало недовольство у некоторых участников заседания.

Как передать пенсионные накопления в частное управление

Свои предложения по передаче пенсионных накоплений в управление частных компаний внесла Мария Хаджиева, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. По её словам, казахстанцы не смогут передать все накопления инвестиционным компаниям, а только те, что превышают порог достаточности.

"Оставшаяся часть пенсионных накоплений продолжит находиться под управлением Нацбанка и инвестироваться в соответствии с его консервативно-умеренной инвестиционной стратегией. Разные инвестиционные стратегии позволят, с одной стороны, диверсифицировать риски вкладчика, а с другой стороны, извлечь дополнительный доход", – сказала Мария Хаджиева.

Плюсы передачи части пенсионных накоплений в управление частникам:

вкладчики получат право участия в управлении своими пенсионными активами;

вкладчики смогут сформировать свой собственный пенсионный план;

вкладчики смогут выбрать альтернативную политику инвестирования своих сбережений;

вкладчики смогут получить доходность, соответствующую уровню их риск-аппетита.

Если вкладчик будет недоволен работой инвестиционной компании, то он сможет перевести свои накопления в другую управляющую компанию либо вернуть их в ЕНПФ.

"При достижении пенсионного возраста накопления граждан с учётом инвестиционного дохода будут возвращены под управление Нацбанка и использованы для получения выплат по графику либо для заключения договора пенсионного аннуитета со страховой компанией", – сказала Мария Хаджиева.

К управляющим компаниям предъявят определённые требования:

финансовая устойчивость;

определённый объём собственного капитала;

обеспечение минимального порога доходности пенсионных активов;

опыт управления инвестиционным портфелем и др.

"Управляющая компания не вправе гарантировать будущую доходность от управления пенсионными активами, однако если её фактическая доходность станет ниже нормативно установленной минимальной доходности, она должна будет возместить вкладчикам за счёт собственных средств возникшую разницу. Это позволит сократить потенциальные обязательства бюджета в части реализации гарантии государства по инфляции", – пояснила Мария Хаджиева.

Персонифицированный учёт пенсионных накоплений по счетам вкладчиков будет сохранён за ЕНПФ.

В каких случаях казахстанцам откажут в переводе накоплений

ЕНПФ разработал собственный механизм использования вкладчиками пенсионных накоплений. Об этом рассказал Жанат Курманов, председатель правления АО "ЕНПФ".

"Вкладчик будет обращаться по принципу "одного окна" к оператору, уполномоченному по вопросам жилья и лечения. С согласия вкладчика уполномоченный оператор через информационный обмен с ЕНПФ сможет получить информацию о сумме, доступной для использования. В случае получения от ЕНПФ информации о недостаточности суммы пенсионных накоплений уполномоченный оператор откажет в приёме документов вкладчика", – рассказал Жанат Курманов.

Если запрос отправит состоявшийся пенсионер, то ЕНПФ направит запрос в госкорпорацию "Правительство для граждан" для расчёта коэффициента замещения с учётом базовой и солидарной пенсии. Если заявка будет одобрена, то уполномоченный оператор направит в ЕНПФ письмо с предложением перевести деньги вкладчика.

Если на эти деньги человек купит жильё, то тот же уполномоченный оператор отправит в ЦОН заявку о наложении ареста на продажу жилья в течение пяти лет.

Перевести пенсионные накопления в доверительное управление вкладчик сможет через личный кабинет на официальном сайте ЕНПФ. Там он получит информацию о доступной для перевода сумме денег и сможет выбрать частную компанию. Для этого необходимо иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

Точно так же можно подать заявление на перевод денег из одной управляющей компании в другую и возврат средств в ЕНПФ.

Жанат Курманов напомнил, что казахстанцы отчисляют из зарплаты в ЕНПФ 10%, в то время как ставка пенсионного взноса в странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) зависит от ожидаемого дохода и рисков, связанных с инвестированием пенсионных сбережений.

"Согласно расчётам ОЭСР, для достижения коэффициента замещения трудового дохода в 30%, получаемого вкладчиком перед выходом на пенсию, ставка пенсионного взноса должна быть чуть ниже 13% с регулярностью уплаты взносов 12 раз в год в течение 40-летнего периода. Средний размер пенсионных отчислений в странах ОЭСР составляет около 18,4%, а в странах с передовыми пенсионными системами, вошедших в пенсионный индекс MMGPI, – около 17%", – подчеркнул Жанат Курманов.

Какие преимущества и недостатки есть у каждого варианта

Елена Бахмутова, председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК), отметила противоречия предложенного варианта.

"При передаче накоплений в управление частным компаниям вкладчик может выбрать подходящую ему инвестиционную стратегию, получить более высокий доход от инвестирования средств и, соответственно, достаточный уровень дохода при наступлении пенсионного возраста. В то же время, в соответствии с действующим законодательством, до наступления пенсионного возраста и начала выплат из ЕНПФ вкладчик не сможет получить какой-либо доход, стимулирующий его к накоплению средств на пенсионном счёте", – пояснила Елена Бахмутова.

Купить пенсионный аннуитет вкладчик может не ранее 50/55 лет и по стоимости, в два раза превышающей предложенный Минтруда порог достаточности. Такая разница возникает из-за того, что размер выплат по договору аннуитета в соответствии с действующим законодательством должен быть не менее минимальной пенсии на дату заключения договора.

Например, по представленным расчётам, вкладчик старше 59 лет, имеющий на счёте в ЕНПФ 5 млн 586 тысяч тенге, может снять пенсионные накопления сверх указанной суммы (на покупку жилья, лечение). Но чтобы купить пенсионный аннуитет (у страховых компаний) в этом же возрасте мужчина должен иметь на счету 10 млн тенге, женщины – 12 млн тенге. Получаются двойные стандарты.

"При изъятии накоплений на покупку жилья вкладчик должен понимать, что он тратит средства, отложенные на старость, поэтому размер его накопительной пенсии, скорее всего, будет небольшим. И главный риск, который вкладчик должен объективно оценить – сможет ли он погасить ипотечный заём, если пенсионные накопления используются на первоначальный взнос или частичное погашение ипотеки", – предупредила Елена Бахмутова.

Она предлагает разрешить заключение договора пенсионного аннуитета с 40 лет. И если выплаты из страховой организации обеспечивают пожизненный доход, вкладчик должен иметь право изъять оставшиеся в ЕНПФ деньги при наступлении пенсионного возраста и использовать их по своему усмотрению.

По её мнению, для снятия накоплений на покупку жилья нужно удалить посредника ("Отбасы банк") в лице уполномоченного оператора.

"Если вкладчик получает ипотечный заём или погашает его, то участие оператора излишне и не имеет какой-либо ценности для граждан или государства. Процессы контроля целевого использования пенсионных накоплений должны решаться через автоматизацию и цифровизацию процессов. При покупке жилья уже предусмотрена возможность безналичной оплаты на счёт продавца или нотариуса. Счёт в ЖССБ должен открываться вкладчиком только в том случае, если он получает или погашает заём в самом ЖССБ", – уверена Елена Бахмутова.

Участники заседания заверили, что все рекомендации будут рассмотрены.