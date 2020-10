14 октября международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о свободе интернета – Freedom on the Net-2020. Организация включила Казахстан в ряд стран с «несвободным интернетом», сообщает Радио "Азаттык".

Доклад Freedom on the Net 2020 "Цифровая тень пандемии". Карта свободы интернета

Организация Freedom House провела мониторинг свободы интернета в 65 странах и оценила его по следующим критериям:

препятствия для пользования интернетом;

ограничение контента;

нарушение прав пользователей.

Согласно данным доклада, Казахстан получил 32 из 100 баллов и был признан «страной с несвободным интернетом».

В нынешнем докладе Freedom House Казахстан характеризуется как страна «с часто блокируемым интернетом, социальными сетями и коммуникационными платформами», «ограниченным политическим, социальным и религиозным контентом» и где «часто преследуются, привлекаются к ответственности, подвергаются нападениям блогеры, правозащитники, пользователи сети и критики власти».

Доклад Freedom House основан на данных с июня 2019 года по май 2020 года. За этот период была изучена ситуация с интернетом в 65 странах, и каждой стране была дана оценка от 0 до 100 баллов:

если страна набират от 75 до 100 баллов, то эта страна со «свободным интернетом»;

от 40 до 69 баллов страна с «частично свободным интернетом»;

от 0 до 39 баллов – страна с «несвободным интернетом».

Кроме Казахстана, в число «стран с несвободным интернетом» вошли Китай, Иран, Сирия, Вьетнам, Куба, Саудовская Аравия, Пакистан, Египет, Узбекистан, Венесуэла, ОАЭ, Эфиопия, Бахрейн, Судан, Россия, Турция, Таиланд, Беларусь, Азербайджан и Руанда.

По данным организации, в Казахстане «провластные тролли искусственно организуют онлайн-дискуссии в интернете» и «сознательно препятствуют информационным и коммуникационным технологиям».

В докладе Freedom House также отмечается, что «организации, критикующие власти, и правозащитные организации в Казахстане подвергаются техническим атакам».

В докладе говорится, что «правительства во всем мире использовали пандемию COVID-19 в качестве прикрытия для расширения онлайн-наблюдения и сбора данных, цензуры высказываний и создания новых технологических систем социального контроля».

«Быстрое и неконтролируемое развертывание искусственного интеллекта и биометрического наблюдения для преодоления кризиса общественного здравоохранения создало новые риски для прав человека», пишет Freedom House. Организация обеспокоена тем, что в 54 из 65 стран, оцениваемых в этом докладе, были внедрены мобильные приложения для отслеживания контактов зараженных или соблюдения карантина. Также отмечается, что власти использовали пандемию как предлог для цензуры неблагоприятных новостей, арестов критиков и представителей этнических и религиозных групп.

«По крайней мере в 45 странах активисты, журналисты и другие представители общественности были задержаны или подвергнуты уголовному преследованию за публикации в интернете, связанные с пандемией. Правительства как минимум 28 стран подвергли цензуре веб-сайты и сообщения в социальных сетях, чтобы скрыть неблагоприятную статистику здравоохранения, обвинения в коррупции и другой контент, связанный с COVID-19, говорится в докладе организации.

Международная обсерватория по правам человека и Human Rights Watch заявили, что власти в период карантина весной использовали пандемию для преследования активистов, а также противников и критиков власти.

Активисты Альнур Ильящев и Арман Шураев, высказывавшие критику относительно мер правительства в условиях кризиса, были задержаны по обвинению в «распространении ложной информации в условиях ЧП». Шураева освободили, а Альнур Ильяшев был приговорен к трем годам ограничения свободы и лишен права заниматься общественной деятельностью сроком на пять лет.

Активистку Данаю Калиеву обвинили в «оскорблении представителя власти», активиста Улана Шамшета и блогера Геннадия Крестьянского в «нарушении порядка в условиях ЧП».

«ВЛАСТИ НАЧАЛИ ЗАТЫКАТЬ ГОЛОСА КРИТИКИ»

Активист Альнур Ильяшев, осужденный за критику правящей партии «Нур Отан» в Facebook'е, комментируя доклад Freedom House, говорит, что «власти приняли новый способ заставить замолчать тех, кто их критикует».

– Если в прошлом, позапрошлом годах были отключения, и это било по бизнесу, то в этот раз они от этой практики отошли и начали «затыкать» критические голоса конкретных граждан, возбуждая уголовные дела, в частности, моё. То есть сейчас они работают точечно, нейтрализуют голоса, чтобы как-то сохранить контроль над интернетом. Есть граждане, которых не лишили свободы, но запретили пользоваться социальными сетями. Все это показывает политическую мотивированность этих дел, – говорит активист.

По словам Думана Смакова, редактора сайта Factcheck.kz, проверяющего достоверность информации, власти Казахстана продолжают обращаться к троллям за помощью в создании положительного имиджа в интернете.

– Особенно во время политической кампании боты концентрируют свое внимание на постах и страницах тех, кто критикует правительство, выступает против или не одобряет и, таким образом, пытаются контролировать общественное мнение. Мы заметили это во время специального исследования. Такие действия властей проявляются во время различных кампаний, продвижения государственной программы или обсуждения посланий, – сказал он.

Смаков говорит, что в Казахстане избирательно применяют статью 274 («Распространение заведомо ложной информации»), которая вообще не применяется в отношении государственных СМИ.

«ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ» И «УТЕЧКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»

Руководитель общественного фонда «Правовой медиацентр» Диана Окремова говорит, что «пандемия стала тяжелым испытанием для всех отраслей в Казахстане, и многие ее не выдержали».

– Если говорит о доступе к информации, то здесь возникали определенные проблемы, и журналисты обращались с открытым письмом к президенту. Писали, что госорганы игнорируют запросы, не предоставляют важную информацию, и что это совершенный нонсенс, как раз в период пандемии, когда людям нужна актуальная объективная информация. Это сообщения о брифингах, которые проходят онлайн, не подключение к открытым судебным процессом, невозможность нормально освещать деятельность госорганов. У журналистов были серьезные жалобы на Службу центральных коммуникаций. Их обрывали, не давали задавать вопросы, не давали полных ответов, – говорит правозащитник.

Окремова говорит, что «в период пандемии в Казахстане были популярны статьи 274 – «Распространение заведомо ложной информации, 174 – «Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» и, конечно же, иски по защите чести и деловой репутации. Были суды по делу о праве на изображение, также несколько административных и несколько дел по «Клевете».

Правозащитник также отмечает, что ежегодно в Казахстане блокируются десятки сайтов, причём причина их блокировки не объясняется.

– Права пользователей связаны с проблемой блокировок в Казахстане. Потому что у нас есть несколько процедур, это внесудебные блокировки, судебные по предписанию прокуратуры или других органов, таких как КНБ или МВД. Проблема в том, что не всегда понятно, по каким причинам блокируются сайты, и какова процедура разблокировки – тоже непонятно, – говорит эксперт.

Руководитель Центра анализа и расследований кибератак (CARCA – Center for Analysis and Investigation of Cyber Attacks) Олжас Сатиев говорит, что во время пандемии возросло число утечек персональных данных.

– Число утечек персональных данных возросло, потому что во время пандемии все организации в спешном порядке начали переходить на дистанционный режим работы и вместе с тем появилось очень много тех же государственных сервисов. Чтобы человек не ходил никуда, допустим, те же 42 500 тенге (государственные выплаты потерявшим доходы. – Ред.) получал, не обращаясь физически в ЦОН. В связи с этим активизировались и хакеры. Потому что многие граждане, даже те, которые работают в финансовом секторе, начали работать из дома и, естественно, когда человек работает из дома, его легче взломать, – говорит эксперт.

Казахстан никогда не назывался «страной со свободным интернетом» с момента публикации первого доклада Freedom House в 2011 году. До 2014 года Казахстан считался «страной с частично свободным интернетом». В 2015 году показатели Казахстана ухудшились, и он был включен в список «стран с несвободным интернетом». С тех пор Казахстан не покидал этот список.