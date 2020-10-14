Пандемия приучила нас носить маски, часто мыть руки и обрабатывать их санитайзерами. Но этого мало. Следует дезинфицировать также смартфоны и другие устройства, которыми мы часто пользуемся, ведь с них опасные микроорганизмы могут вновь попасть на чистые руки, подчеркнула в интервью радио Sputnik главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

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"Смартфоны – одно из средств распространения заразы. Действительно, на смартфоне всегда много микроорганизмов, микробов и вирусов. Коронавирус, конечно, тоже может на нем присутствовать. Самая главная защита – регулярное очищение. Очищать смартфон надо как руки, то есть мыть или обрабатывать дезинфицирующим раствором", – рассказала эксперт по гаджетам.



Флагманские модели крупнейших производителей можно в буквальном смысле мыть водой под краном.



"Если у вас смартфон водозащищенный, причем защита должна быть не ниже уровня IP68, то вы можете просто мыть его под краном, все будет хорошо. Обычно такая защита есть у флагманских смартфонов Apple, Samsung или Huawei. Уровень IP68 предусматривает погружение смартфона в воду. Это защита не просто от брызг, а от того, что он упадет в воду", – уточнила Людмила Мурзина.



Постоянно мыть смартфон, конечно, никто не будет. Гораздо проще обработать его поверхность дезинфицирующим средством. Это может быть не очень хорошо для олеофобного покрытия – тончайшей нанометровой пленки, отталкивающей жиры, зато помогает защититься от различных инфекций, в том числе и от коронавируса.



"Надо покупать специальные дезинфицирующие средства, причем содержание спирта в них должно быть не меньше 60%. Вместе с этим надо понимать, что спирт в дезинфекторе, как и во влажной салфетке, может повредить олеофобное покрытие на экране и на задней панели смартфона. Увы, здесь вам придется выбирать, что вам важнее: покрытие, которое защищает от отпечатков пальцев и жира, или собственное здоровье", – заключила Людмила Мурзина.