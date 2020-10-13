Услуги «Предоставление сведений из государственного земельного кадастра», «Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка», «Согласование проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК», «Изготовление и выдача актов на земельный участок» и «Предоставление сведений о качественном состоянии земельного участка» станут доступны на портале egov.kz.

Как сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", все необходимые нормативно-правовые акты утверждены соответствующими госорганами, а услуги запущены в тестовом режиме. После вступления НПА в законную силу получить данные услуги на портале сможет любой желающий.

- Большинство услуг по земле предоставлялись исключительно в бумажном варианте и только при личном посещении услугополучателя фронт-офисов, - отмечает заместитель председателя правления госкорпорации Мади САДАНОВ. - В век цифровых технологий быть привязанным к месту жительства, ждать результата услуги по несколько дней, а то и недель, конечно, не лезет ни в какие рамки. Поэтому мы пересмотрели сроки оказания самых востребованных услуг по линии земельных отношений и минимизировали их. Кроме того, доступность на портале egov.kz позволит получать их без привязки к месту жительства, то есть в любой точке мира. Главное условие – иметь ЭЦП.

Раньше срок согласования проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК составлял 15 календарных дней, а сейчас он сократился до 7 рабочих дней. Срок изготовления идентификационного документа сократился с 6 рабочих дней до 4-х. Сроки предоставления сведений из государственного земельного кадастра сократились с 3 рабочих дней до 15 минут.

Новые услуги будут доступны в подразделе «Земельные отношения» раздела «Недвижимость» портала egov.kz.