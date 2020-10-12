По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 13-14 октября, на территории Костанайской области, включая областной центр, осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



- Во вторник ночью будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, местами термометры покажут 5 градусов выше нуля, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - В ночь на среду на большей части территории области температура воздуха будет положительной - от 1 до 6 градусов, лишь на юге столбики термометров опустятся до отметки -2°С. Дневная температура 13-14 октября ожидается в пределах 14-19 градусов тепла. В Костанае во вторник ночью термометры покажут 0...+2°С, в ночь на среду +3...+5°С. Дневная температура в ближайшие два дня в областном центре будет одинаковой: +15...+17°С.

В ближайшие два дня ожидается ветер западных направлений, скоростью 9-14 м/с по области, в Костанае - 7-12 м/с.



