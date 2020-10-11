Во время народных волнений 5-6 октября некоторые депутаты парламента убежали в Алматы. Об этом на внеочередном заседании Жогорку Кенеша сообщил Садыр Жапаров, передает Радио "Азаттык".

Садыр Жапаров в резиденции "Ала-Арча". 10 октября 2020 года

По его словам, произошедшее в ночь на 6 октября не революция.

«Переворот — это захват власти, когда президент и другие легитимные органы бегут. У нас смена власти произошла путем народных волнений, но законным путем. Просто убежали депутаты парламента», — сказал Садыр Жапаров.

Нардепов это возмутило. После замечаний Садыр Жапаров вынужден был признаться, что имел в виду не то. «Извините, я просто слышал, что некоторые нардепы убежали в Алматы. Они, так некоторые говорят, до сих пор там», — добавил он.

Новый премьер-министр Кыргызстана, чью кандидатуру Жогорку Кенеш утвердил 10 октября, также заявил, что в автомобиль Алмазбека Атамбаева стреляли его же охранники.

По его словам, это было спланировано, чтобы очернить сторонников Жапарова. «Это все было по сценарию», — сказал Садыр Жапаров.

Накануне в Бишкеке проходили митинги разных политических сил. На Старой площади митинговали сторонники Садыра Жапарова, на площадь Ала-Тоо подошли партии, выдвинувшие Омурбека Бабанова на пост главы кабмина, и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Жапаров сообщил, что не намерен преследовать своих оппонентов по политическим мотивам.

«По политическим мотивам не будет никаких преследований. Я пришел на должность не для того, чтобы обнимать свое кресло. Другое дело, если они замешаны в коррупции. Постараюсь оправдать доверие не только молодежи, но и всего народа», — сказал Садыр Жапаров.

Массовые волнения в Кыргызстане были вызваны обвинениями в подкупе голосов и нарушениях на парламентских выборах, победителями которых изначально были объявлены в основном пропрезидентские партии. Оппозиция отказалась принять результаты. На улицы вышли тысячи демонстрантов, которые захватили правительственные здания.

В результате волнений Центризбирком страны объявил об отмене итогов выборов. Президент Сооронбай Жээнбеков, которого оппозиция призывает уйти в отставку, подписал указ о роспуске правительства и указ о введении в Бишкеке режима чрезвычайного положения.

Ранее Жээнбеков заявлял, что готов уйти в отставку после формирования в стране нового кабинета министров. Новый премьер-министр подтвердил, что «Жээнбеков готов уйти».