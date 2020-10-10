Премьерный показ нового спектакля «Федра» прошел вечером, 9 октября, на сцене русского драматического театра. Сюжет основан на трагедии Жана Расина, главный режиссёр театра Дина ЖУМАБАЕВА перекраивает ее на более современный лад в жанре неоклассики.

Постановку начали готовить в январе. Как призналась «НГ» режиссёр, она всегда старается уложить постановку спектакля в один месяц упорного труда.

Предполагалось, что первый раз «Федру» костанайский зритель увидит в международный день театра – 27 марта. Это уже традиция - отмечать профессиональный праздник показом новых творческих достижений. Но вмешалась пандемия, о премьере пришлось забыть больше чем на полгода.

Зато теперь в театре шутят, что неспроста 99 сезон открывается 9 октября. Дьявольские три девятки должны гарантировать - спектакль будет чертовски хорош.

- Это классическая трагедия о любви и непонимании, о любви очень трагичной и порочной, - рассказала «НГ» Дина Жумабаева. – Я обратилась к драматургии Расина, потому что мне он очень понятен. Здесь есть каноны классицизма - например, используется шестистопный стих в речи. Ребята с этим справились. Сложность заключалась в том, что мы не выпустили спектакль, как планировали, и появился большой перерыв. И когда вернулись к репетициям, пришлось всё вспоминать. Где-то добавляли и меняли отдельные моменты. Я в работе над спектаклем пересмотрела режиссуру начала и финала. Здесь зритель не увидит средневековых французских костюмов, они стилизованы под современность, поэтому и жанр называется – неоклассика.

Сюжет "Федры" было написан и переписан несколькими драматургами: от античного Еврипида до Жана Расина. Первоначально пьеса называлась "Ипполит" - по имени главного героя. Спектакль был выстроен по канонам времени и заточен на актёров-мужчин. Именно Расин разворачивает сюжет в сторону Федры. Этот же сюжет описывает Марина Цветаева, а в театре Виктюка, тоже без женщин, была создана своя постановка.

- «Федра» - это серьёзная драма, предрасположенная к более осмысленному зрителю, который пришёл в театр не за эмоциями и «чтобы поржать», а уловить смысл. Как вы считаете, примет ли спектакль широкий круг зрителей? – спросил корреспондент «НГ».

- Я не согласна с людьми, которые говорят, что зритель - тупой, - ответила Жумабаева. – Театр должен расширять кругозор. Искусство многолико. Консервативные мысли нужно разрушать и расширять границы творчества. Здесь обыкновенный сюжет – любовь, смерть, страдания и боль. Это понятно любому человеку.

В этом сезоне из-за ограничений коронавируса костанайскому зрителю, который позже остальных узнает о премьере, придётся побороться за билеты. Несмотря на то, что карантин ослабили, ограничения остались, поэтому почти половина мест в зале будут пустыми, чтобы соблюсти социальную дистанцию.

- Мы очень рады, очень соскучились по нашему зрителю, - сказал перед премьерой директор Русского театра драмы Юрий ИВЛЕВ. – Спасибо за вашу активность в соцсетях театра. Мы работали! Вас не видели, но вы всегда были рядом. Мы открываем 99 театральный сезон!

Настроение в «Федре» с первых минут задаёт цвет. Черные костюмы, чёрный пол, чёрные декорации. В этом спектакле удивят многие решения Дины Жумабаевой. Она буквально создаёт эффект 3D, поэтому на сцене шум дождя заменяют настоящей водой.

Не стала экспериментировать главный режиссёр разве что с исполнителями. Традиционный для прошлого сезона состав актеров, которым достались главные роли. Например, Ипполита играет уже известный читателям "НГ" Руслан БУШИНСКИЙ.

- Роль тяжёлая, одна из самых сложных ролей в моей карьере, - делится впечатлениями актёр. – Мой персонаж - очень глубокий, закрытый и таинственный, странный человек. Я психо-физически похож на него. Я постепенно понимал глубину этого персонажа. Ипполит мечется, считает любовь слабостью. Мы долго пробовали по-разному интерпретировать его отношения к разным героям спектакля. Есть, кого любят, и есть, кто любит. Мы все понимаем это чувство. Но когда мы углубились в работу над спектаклем, я пытался понять его чувства по-другому. По сценарию он любит Арикию, но ненавидит мачеху. Я пытался найти другие чувства, который бы мог испытывать Ипполит к мачехе. Но всё-таки в итоге пришёл к выводу, что любовь к отцу не может зажечь другие чувства к мачехе.

На репетициях не обошлось и без конфузных историй. Руслан, погружаясь в роль, учился работать с японской катаной. Отдельно для сцен поединков ставилась хореография. Начинал с деревянной, позже перешёл на алюминиевую катану.

- У нас есть деревянные колонны, по сценарию в определённый момент я вымещаю свою злость с помощью оружия и молочу со всей силы по колоннам, - вспоминает Бушинский. – А на одном из прогонов, после недели репетиций, катана потеряла фору и в один из ударов она изгибается по колонне в форму буквы «Г». Если бы такое произошло на спектакле, я не знаю, как бы пришлось импровизировать, потому что сломанная катана испортила бы драматургию момента.

Оружие Руслану заменили, так что на премьерных показах таких сюрпризов быть не должно. А пройдут они 13 и 14 октября. Следующие даты чуть позже опубликуют в соцсетях театра.

Фото предоставленно пресс-службой театра