По прогнозам синоптиков, в субботу, 10 октября на территории Костанайской области будет переменная облачность, осадков не ожидается. В воскресенье, 11 октября, в ночное время местами по области пройдёт небольшой дождь со снегом. В понедельник, 12 октября, вновь установится сухая погода.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- В субботу ночью ожидаем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Но местами столбики термометров опустятся до 4 градусов ниже нуля. В воскресенье и понедельник по ночам будет от 0 до 5 градуксов мороза. Дни 10-12 октября ожидаются тёплые - термометры покажут +10...+15°С. В Костанае в ближайшие трое суток: по ночам будет +1...+3°С, днями +12...+14°С. Осадков в областном центре не предвидится.

По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается западный ветер скоростью 9-14 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет менять направление от западного к северо-западному при сохранении прежней скорости.



