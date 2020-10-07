По прогнозу синоптиков, в четверг, 8 октября, на территории Костанайской области переменная облачность, ночью и утром местами осадки преимущественно в виде дождя, местами туман. Ветер северный 9-14, днём местами до 18 м/с.

Фото Георгия ГОВОРОВА



Температура воздуха ночью по области 0...-5, местами -8 градусов. Днём +5...+10.

В Костанае в четверг без осадков. Ночью столбики термометров покажут -3...-5, днём +6...+8 градусов.

В пятницу, 9 октября, местами пройдут дожди с переходом в снег, местами туман. Ветер западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью -3...-8 градусов, днём +5...+10 градусов.

В Костанае 9 октября без осадков. Ночью -3...-5, днём +8...+10 градусов.

- В субботу, 10 октября, ожидается переменная облачность днём местами дождь, местами туман, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Ночью в субботу по области 0...+5, на юго-востоке -3 градуса, днём +10...+15 градусов. Ветер юго-западный 9-14 м/с. В Костанае без осадков, ночью +2...+4, днём +12...+14 градусов.

В среду через Костанайскую область прошёл холодный фронт, который сместился в южном направлении. А в четверг, по прогнозам синоптиков, должен прийти западный антициклон, который принесёт более теплую и устойчивую погоду.

