Политолог Досым Сатпаев прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Кыргызстане. Свои мнением он поделился в Telegram, передает Azattyq Rýhy.

Фото: qysqasoz.kz

«Только недавно отмечал в одном из своих постов, что «Кыргызстан с 2005 года является своеобразной «белой вороной» в регионе, которая выделяется на фоне своих более авторитарных соседей.

Это страна, как политическая лаборатория постоянно проводит какие-то политические эксперименты, результаты которых непредсказуемы, противоречивы, но интересны одновременно, потому что все в этой маленькой центральноазиатской республике делается в первый раз в Центральной Азии.

Две революции, несколько сбежавших из страны президентов, попытка создать первую в регионе парламентскую республику в окружении сверхпрезидентских систем.

И вот еще один прецедент. Освобождение из тюрьмы бывшего президента А. Атамбаева в результате массовых протестов после парламентских выборов. Кыргызстан не Беларусь. Здесь трудно усидеть у власти опираясь только на силовиков или олигархов. К тому же к многолетним социально-экономическим проблемам в этой стране, к усталости от коррупции и политических игр добавился экономический кризис после эпидемии коронавируса, что еще больше увеличило количество пара в социальном котле», - написал Досым Сатпаев (орфография и пунктуация автора сохранены).

Протесты в Бишкеке начались утром 5 октября после прошедших накануне парламентских выборов. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезли через ограду и кидали в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В результате один человек погиб, еще почти 600 пострадали.