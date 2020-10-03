Председатель мажилиса парламента Нурлан Нигматулин на расширенном заседании фракции партии Nur Otan заявил, что ситуация с выплатой компенсаций медработникам, пострадавшим из-за пандемии, стала результатом непродуманного подхода Минздрава, сообщает informburo.kz.

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Спикер мажилиса отметил, что по состоянию на 22 сентября выплаты получили чуть более 14% от общей численности заболевших медиков и менее 13% семей умерших медицинских работников.

"В период пандемии коронавируса решения, прежде всего, государственного аппарата, должны быть крайне оперативными, должны быть профессиональными. Но то, что мы имеем сегодня с выплатой, вернее, невыплатой компенсаций всем заболевшим врачам и семьям погибших от коронавируса медиков – это результат непродуманного подхода, отсутствие чёткого взаимодействия министерств социального блока", – подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Выслушав информацию министра здравоохранения Алексея Цоя, спикер мажилиса назвал её "жонглированием цифрами". Согласно представленной ведомством статистике, в Минтруда медики подали 4064 заявки. При этом из-за профессиональной деятельности заболели 8333 медика. А всего коронавирусной инфекцией заразились 12 830 медицинских работников.

"Но даже эти 4064 вы сделали после того, как узнали, что придёте сюда, на заседание фракции. Если за шесть месяцев было подано 2475 заявок, то за эти дни было подано 1589 заявок. То есть число поданных заявок увеличилось в 1,6 раза. А число лиц, которым выплачена компенсация, увеличилось почти в два раза. За 6 месяцев выплатили всего 1830 заболевшим медикам, а за последние дни – 1665 медикам. Такая же картина и с выплатой компенсаций семьям умерших медработников", – сказал спикер мажилиса, обращаясь к министру здравоохранения.

Он добавил, что большинство медицинских работников, пострадавших и погибших от Covid-19, не получили подтверждений от региональных комиссий и не попали в число заявок из-за забюрократизированной процедуру выдачи пособий. Для их получения к заявлениям заболевших или близких умерших должна прилагаться карта эпидемиологического обследования очага инфекционного заболевания, форма которой была утверждена ещё пять лет назад.

"Вы же понимаете, что очень усложнили ситуацию, слепо скопировав приказ от 2015 года, который абсолютно не отвечает требованиям нынешней ситуации? И региональные комиссии на местах не могут эффективно работать потому, что им надо рассмотреть кучу документов. Люди должны, переболев, ещё толком не восстановившись, ходить и собирать 43 приложения. Надо же было упростить эту процедуру. Что мешало сделать это раньше? Формально занимались этим", – сказал Нурлан Нигматулин.

По его мнению, работа региональных комиссий, которые назначают компенсации, не получала должного контроля со стороны Межведомственной комиссии по нераспространению Covid-19.

"Отсутствие контроля со стороны МВК, со стороны правительства привело к такой плачевной ситуации с работой региональных комиссий и в целом – по выплате компенсации", – подчеркнул председатель мажилиса, обращаясь к заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову.

Нурлан Нигматулин отметил, что лишь в пяти регионах комиссии создали, как и требовалось, в апреле. А в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях, где была самая тяжёлая ситуация с коронавирусной инфекцией и вирусной пневмонией – лишь в августе.

"Все, от кого зависит решение таких важных вопросов – начиная от вице-премьера и до каждого сотрудника в министерствах – должны понимать, что за каждой цифрой стоит конкретный человек, стоит конкретная семья, которая, работая в сложнейших условиях, и так пережила трудности, а некоторые – и горе, потеряв близких. А теперь они ещё вынуждены обивать пороги, проходить унизительные процедуры заполнения многочисленных бумаг, чтобы получить положенные им деньги! Это неправильный подход, даже с простой, человеческой точки зрения", – заключил Нурлан Нигматулин.

Ранее "НГ" сообщала, что семья санитарки Узункольской ЦРБ Тамары Макаровой, скончавшейся в инфекционном отделении, уже три месяца не может добиться выплаты по случаю смерти.