Житель Узунколя Александр ЛИФАНОВ считает, что семье его гражданской жены Тамары Макаровой положена выплата от государства, обещанная медработникам за их работу в провизорном госпитале. Но добиться этого он не может уже три месяца.

Санитарка Узункольской ЦРБ Тамара Макарова скончалась в инфекционном отделении, где она и работала в период пандемии, 3 июля. По данным протокола посмертной экспертизы - от легочно-сердечной недостаточности. Диагноз в свидетельстве о смерти - двусторонняя нижнедолевая пневмония тяжёлой степени. Среди прочих состояний указана неподтверждённая короновирусная инфекция. Среди жалоб при поступлении в отделение: сухой кашель, слабость, общее недомогание, боли при глотании и вдохе.



Фото Георгия ГОВОРОВА

- Тамара работала в детском отделении санитаркой, но когда вышла из отпуска, её позвали работать в инфекционное отделение провизорного госпиталя, - рассказывает Лифанов. - Полтора месяца проработала с больными с подозрением на коронавирус. Всё это время не появлялась дома - сутки работала и двое отдыхала там же. 28 июня ей стало плохо. По телефону мне говорила, что ей тяжело дышать. Хотела доработать до конца месяца и перевестись из госпиталя. 3 июля днём мне позвонил врач, спросил - согласен ли я, что Тамару подключат к аппарату ИВЛ. А вечером мне сказали, что она умерла. Дети как услышали, начали буквально рвать меня.

У Тамары Георгиевны остались две дочери - 7-ми и 13 лет. Сейчас о них заботится Александр. По его словам, за почти 3 месяца он так и не смог узнать результаты анализов своей гражданской жены.

- 15 июля нам отклонили выплаты, я узнал об этом по телефону - звонил в облздрав, - вспоминает Александр. - Точнеее, звонила моя мама. Ей сказали, что на тот момент больных не было, Тамара не могла заразиться. Но это неправда - водитель переболел в тяжёлой форме, гинеколог переболела. Там лежали инфекционных больные, которых, в том числе, с границы снимали. Аким района пытался помочь узнать результаты, но у него не получилось. На вскрытие Тамару не возили. Нам сказали, что тело могут не вернуть. Очень быстро похоронили.

13 июля указом президента РК Тамару Макарову посмертно наградили орденом «Курмет». Его Александру вручил аким района в день республиканского траура. Макарова значится в списках погибших от коронавируса, который опубликовало Министерство здравоохранения. Пока семья получила 1 000 000 тенге от профсоюза, столько же от алматинского благотворительного фонда и ничего от государства.

Фото Александра ЛИФАНОВА

- Управление запросило у нас повестку по Макаровой, дальше уже в Костанае решали, кому выдавать выплаты, - сообщила «НГ» заместитель главного врача Узункольской ЦРБ Бибигуль БЕКЕНОВА. - Мы указали, что она нуждается в выплате пособия. Она контактировала с врачом провизорного отделения, у которого был подтверждённый диагноз коронавируса. Обо всём этом мы также указали в отчёте.

По данным главного врача Узункольской ЦРБ, в провизорном стационаре 3 июля находился 21 пациент. На рабочем месте 26 июля проведён забор анализа у Тамары Макаровой на выявление РНК вируса методом ПЦР, 8 августа поступил отрицательный результат.

- На момент заболевания Макаровой в провизорном отделении Узункольской районной больницы пациентов с подозрением на КВИ не было, - сообщил "НГ" председатель комиссии по организации единовременной социальной выплаты медработникам, задействованым в мероприятиях по борьбе с Covid-19, руководитель отдела экономики и финансов управления здравоохранения Алмас АБИЛГАЗИН. - Источник инфекции не установлен. Связь заболевания с выполнением профессиональных обязанностей не установлена.

Что делать дальше, Александр Лифанов не знает. Только надеется, что справедливость восстановят и дети Тамары Макаровой получат обещанную государством выплату.