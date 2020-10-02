С 5 октября школы начнут проверять по особому порядку, передает Informburo.kz.

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявили при проверке общеобразовательных школ Казахстана. Об этом стало известно на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.

"Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов рассказал об итогах мониторинга школ с начала учебного года. Он отметил, что из 697 проверенных школ в 134 выявлены нарушения санитарных норм. Основную часть нарушений зарегистрировали в сельских учебных заведениях", – говорится в сообщении.

Во многих школах отсутствовали специализированные урны для сбора и утилизации использованных средств индивидуальной защиты и указатели соблюдения дистанции при передвижении внутри школы. Также выявлены случаи несоблюдения масочного режима со стороны персонала.

В некоторых школах Уральска, Нур-Султана, СКО, Павлодарской области не проводили термометрию учителей и учеников. В 33 школах отсутствовали или были представлены в недостаточном количестве санитайзеры. В двух школах Акмолинской и Мангистауской областей не было медработников.

"По итогам заседания заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил акимам принять меры по устранению нарушении. Оценка состояния готовности школ будет учтена при принятии решения о возобновлении деятельности школ во второй учебной четверти", – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что с 5 октября начнётся проверка общеобразовательных школ по особому порядку.