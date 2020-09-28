Минздрав, МОН и Минтруда работает над присвоением статуса застрахованных студентам, которые учатся за рубежом, передает Informburo.kz со ссылкой на слова Асхата Аймагамбетова.

Студенты иностранных вузов обратились к министру образования и науки РК Асхату Аймагамбетову с просьбой присвоить им статус застрахованного в системе ОСМС. Обращения опубликованы в блоге министра на портале "Открытый диалог".

"Я являюсь студенткой третьего курса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Москве. В данное время обучаюсь дистанционно и нахожусь в городе Нур-Султан. Я хочу обслуживаться в поликлинике по ОСМС. Моя поликлиника уведомила меня, что я не вхожу в что льготных участников ОСМС как студент. Они направили меня в Министерство образования", – сообщила автор обращения Дарига Алтынбаева.

"Я являюсь студенткой российского университета. У меня была временная страховка на один месяц, но уже закончилась. Я не смогла сходить к врачу, который мне необходим. Сделала снова запрос на временную страховку, но мне отказали. Как я поняла, у меня нет статуса "Студент". Поэтому хочу его получить", – написала пользователь портала Ангелина Цой.

В блоге министра опубликовано около десятка подобных обращений. Ответ на них предоставлен один и тот же.

"На сегодняшний день Министерством образования и науки РК совместно с уполномоченными государственными органами (Министерство труда и социальной защиты РК, Министерство здравоохранения РК) проводится работа по присвоению статуса "застрахованных" в ОСМС студентам, обучающихся за рубежом. Вместе с тем, сообщаем, что ваши данные внесены в национальную образовательную базу данных и переданы из информационной системы министерства в информационную систему Минтруда и социальной защиты для присвоения статуса "застрахованного" в ОСМС", – говорится в ответе Асхата Аймагамбетова.

Отметим, что аналогичные письма от студентов поступают и в адрес министра здравоохранения Алексея Цоя, но ответов на них нет.

В конце 2019 года занимавший тогда пост главы Минздрава Елжан Биртанов пояснял, что дети и студенты, даже если они учатся за рубежом, получают статус застрахованного по ОСМС за счёт государства. То есть государство за каждого ребёнка до 18 лет, за каждого студента платит ежемесячно взнос в 5% от средней заработной платы в Фонд медстрахования.