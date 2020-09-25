По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 26-28 сентября, на территории Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- По ночам 26-28 сентября термометры покажут +1...+6 °С, но местами возможно понижение температуры до 3 градусов мороза,- сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камиля КРИГЕР. - В дневное время в субботу и понедельник воздух прогреется до +10...+15 °С, на юге области до +18 °С. В воскресенье, 27 сентября, будет +7...+12 °С, на юге +15 °С.

В Костанае показатели температуры будут следующими. В субботу: ночью +2...+4 °С, днём +12...+12 °С. В воскресенье: ночью +3...+5 °С, днём +10...+12 °С. В понедельник: ночью +3...+5 °С, днём +13...+15 °С

По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается северо-западный ветер, в воскресенье и понедельник — северо-восточный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с.