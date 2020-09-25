Такое решение принято из-за большого количества желающих поступить на военные кафедры, передает Informburo.kz

В Казахстане продлили срок прохождения медкомиссии для поступающих на военные кафедры, сообщается на сайте Министерства обороны.

При высших учебных заведениях республики функционируют 35 военных кафедр. Они ежегодно выпускают около 6000 офицеров запаса. В настоящее время большая часть студентов в регионах прошла медицинское освидетельствование. В Нур-Султане с первых чисел сентября медицинскую комиссию прошли более 1000 студентов-кандидатов.

"С учётом большого наплыва желающих поступить на военные кафедры вузов, срок прохождения медицинского освидетельствования по всей республике продлён до 10 октября 2020 года", – говорится в сообщении.

Местонахождение медицинских комиссий, их состав и график работы определен решениями местных исполнительных органов. По решению акиматов медосмотр проводится ежедневно с 14.00 до 18.00.

Первоначально медицинского освидетельствование студентов планировали завершить до 25 сентября.