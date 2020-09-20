День матери отмечают в Казахстане каждое третье воскресенье сентября, передает Tengrinews.kz.

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Хотя традиции чествования женщин-матерей в Казахстане существуют не первый год, официально этот праздник был учрежден в 2012 году по инициативе Нурсултана Назарбаева.

"Женщины - хранительницы семейного очага. В связи с этим предлагаю учредить День матери. Может быть, в какой-нибудь день осени, в сентябре, когда уборка заканчивается, в сытное время сделать такой праздник, день, который будет отмечаться", - предложил тогда Назарбаев.

В этом году теплый праздник пришелся на 20 сентября.

В связи с пандемией многие мероприятия пройдут в онлайн-формате. В честь праздника по всей стране будут организованы около сотни мероприятий.

В Министерстве культуры и спорта отметили, что в честь празднования Дня матери запустят флешмоб "Анаға арнау", который будет направлен на сохранение и пропаганду ценности семьи, брака и традиции своего народа.

Казахский госакадем театр драмы имени Ауэзова покажет инсценировку спектакля Шерхана Муртаза "Ай мен Айша".

Государственный республиканский академический уйгурский театр музыкальной комедии имени Кужамьярова представит зрителю современную драму Ильгиза Зайниева "Дитя" и историческую драму Дурням Машуровой "Завет Матери".

Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан организует онлайн-мероприятие под названием "Ана - өмірдің нұры".

Государственный музей искусств имени Кастеева на своем сайте в течение дня представит виртуальную галерею "Женский образ в произведениях изобразительного искусства".

Казахский госакадем оркестр народных инструментов имени Курмангазы в онлайн-формате представит цикл кюев "Аман бол шешем, аман бол".

Ведущие театры страны "Астана Опера" и ГАТОБ имени Абая отметят День матери мероприятиями Гала-опера и Парад баритонов.