4 сентября АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» обратилось в департамент Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области с ходатайством о выдаче согласия на реорганизацию АО «ССГПО» путем выделения нового юридического лица - АО «Качары руда».

Фото: RudNet.kz

Предполагалось, что новый субъект естественной монополии - АО «Качары руда» - будет производить тепловую энергию для потребителей поселка Качар.

"В ходе рассмотрения ходатайства АО «ССГПО» департамент пришел к выводу, что затраты на производство тепловой энергии могут возрасти в связи с увеличением производственных и административных расходов при создании нового акционерного общества, тем самым привести к увеличению тарифов по снабжению тепловой энергии потребителям поселка Качар", - говорится в сообщении пресс-службы департамента КРЕМ.

В соответствии с п. 2 ст. 13 Закона РК «О естественных монополиях» в выдаче согласия на совершение субъектом естественной монополии отдельных действий должно быть отказано, в случае если это может привести к повышению тарифа.

Поэтому департамент отказал в даче согласия на реорганизацию АО «ССГПО».