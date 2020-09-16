По прогнозам синоптиков, в четверг, 17 сентября, на территории Костанайской области временами будут идти дожди, местами возможен туман. По области дожди местами ожидаются ещё в пятницу, 18 сентября, но уже в субботу осадки не прогнозируются. В Костанае кратковременный дождь ожидаются только в четверг, далее - без осадков.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- В четверг ночью будет 4-9 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидается температура +10...+15°С, на юге +18°С. В пятницу и субботу ночная температура ожидается в пределах +2...+7°С. Днем 18 сентября термометры покажут 12-17, на юге 22 градуса. В субботу, 19 сентября, столбики термометров достигнут отметок +15...+20°С, на юге +25°С. .

В Костанае в предстоящие три ночи, 17-19 сентября, термометры покажут +5...+7°С. Показатели дневных температур будут с каждым днём незначительно расти: в четверг +12...+14°С, в пятницу +13...+15°С, в субботу +15...+17°С.

По прогнозам синоптиков, 17-18 сентября ветер будет придерживаться западного и северо-западного направлений, 19 сентября ожидается юго-западный ветер. Скорость ветра в четверг достигнет 15-20 м/с с порывами до 23 м/с. В пятницу ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, временами усиливаясь до 15-20 м/с. В субботу средняя скорость ветра составит 9-14 м/с, сильных порывов не ожидается.



