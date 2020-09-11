Генеральный спонсор проекта «Нужные деньги» выделил средства для двух малообеспеченных семей, чьи дети учатся в 115-й школе.

У Эльмиры Жаксылыковой в школе учатся дочь и сын

В 101-й тур нашего благотворительного проекта в этот раз поступило 6 заявок. Выполнить все было невозможно. Но две заявки были на небольшие суммы. Теоретически небольшие, но для семей с малыми доходами, они оказались неподъемными.

Изначально в редакцию «НГ» обратилась социальный педагог школы № 115 Сымбат НУРМАГАМБЕТОВА, с просьбой помочь купить куртки, обувь и канцтовары детям из малообеспеченных семей. Семьи положительные, неблагополучными не значатся, но так уж сложилось, что получаемого АСП катастрофически не хватает. Узнав, о правилах подачи заявки в наш проект, педагог помогла Гульдане Молдагалиевой и Эльмире Жаксылыковой оформить свои просьбы о помощи. К очередному заседанию комиссии заявки уже были в редакции.

Тепрь Гульдана Молдагалиева сможет собрать в школу своих сыновей



Долго решать судьбу заявок не пришлось, генеральный спонсор «Нужных денег» - такси «Народное», сразу взял их на себя. Сегодня в стенах школы мы вручили деньги нуждающимся семьям.

- Наша школа всегда оказывает помощь малообеспеченным семьям, - сказала Сымбат Абдулловна. - Регулярно выдаем сухие пайки. Организуем спонсорскую помощь. Например, этим летом наши спонсоры привозили для таких семей баранину. Дети ездят отдыхать в загородный лагерь «Болашак». Без внимания они не остаются. Мы как можем ищем благотворителей, чтобы сделать жизнь социально-незащищенных семей легче. Но этот год особый, не все организации могут оказать помощь. Поэтому мы очень благодарны такси «Народное» за то, что наша просьба так быстро нашла отклик. Спасибо за помощь!

Заявка семьи Жаксылыковых на 30 000 тенге и семьи Молдагалиевых на 45 000 тенге были удовлетворены в полном объеме. Все необходимое мамы купят своим детям в самое ближайшее время.

Фото Ксении РЕБИК

