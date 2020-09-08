"Внезапное ухудшение самочувствия" - водитель маршрутного автобуса заехал на тротуар в Костанае

Пассажиры и пешеходы при ДТП не пострадали. Авария произошла сегодня, 8 сентября, днем. 41-летний водитель автобуса № 102 ехал по маршруту, когда ему внезапно стало плохо. Автобус съехал с проезжей части на тротуар возле гостиницы "Медеу".

- Водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Тауелсиздик в сторону реки Тобол, при повороте налево на ул. Баймагамбетова не справился с управлением, - прокомментировали происшествие в департаменте полиции Костанайской области. - Предположительно причиной ДТП стало внезапно ухудшение самочувствия водителя. По факту ДТП собран первоначальный материал.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области, мужчина был доставлен в городскую больницу. По словам медиков, у него было судоржное состояние и гипертонический криз.