Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 106 425 (+64 за сутки, в т. ч. 0 без симптомов).
Выздоровели: 99 893 (+239). Умерли: 1 588 (+65 с 24.08 по 30.08)
Случаи пневмонии: 27 778 (+16 за 07.09)
Выздоровевших от пневмонии: 6 176 (+217 за 07.09)
Летальных исходов от пневмонии: 315 (+1 за 07.09)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 436 (+2 за сутки, в т. ч. 0 без симптомов). Выздоровели: 2 884 (+7). Умерли: 12 (+0 с 24.08 по 30.08)
Случаи пневмонии: 2 951 (по данным на 04.09)
Выздоровевших от пневмонии: 2 919
Летальных исходов от пневмонии: 15
"Запасы на уровне критического минимума" - Костанайский центр крови обратился к донорам
8 сентября 2020, 10:10 | Общество
Центр нуждается в крови всех групп и резус-факторов. Об этом сообщается на их странице в Instagram.
Фото Ксении РЕБИК
- Костанайскому областному центру крови срочно требуются доноры всех групп крови, запасы находятся на уровне критического минимума, - говорится в сообщении. - Ваша кровь нужна сегодня, необходимо пополнить запасы крови в стационарах области! Помогите, сдайте кровь, спасите жизнь нуждающимся!
Желающие сдать кровь могут прийти до 13.00 по адресу: ул.Быковского, 4 "А". Напомним, критерии для отвода доноров размещены на официальном сайте Центра крови.
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