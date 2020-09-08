"Запасы на уровне критического минимума" - Костанайский центр крови обратился к донорам

Центр нуждается в крови всех групп и резус-факторов. Об этом сообщается на их странице в Instagram.

Фото Ксении РЕБИК



- Костанайскому областному центру крови срочно требуются доноры всех групп крови, запасы находятся на уровне критического минимума, - говорится в сообщении. - Ваша кровь нужна сегодня, необходимо пополнить запасы крови в стационарах области! Помогите, сдайте кровь, спасите жизнь нуждающимся!





Желающие сдать кровь могут прийти до 13.00 по адресу: ул.Быковского, 4 "А". Напомним, критерии для отвода доноров размещены на официальном сайте Центра крови.

