Тепло возвращается в Костанай - прогноз погоды на 2 дня

Во вторник, 8 сентября, по прогнозам синоптиков, на территории Костанайской области осадки маловероятны. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9, на юге +12 градусов, днём +16...+21, на юге +24 градуса.

Фото Георгия ГОВОРОВА

В среду, 9 сентября, по области без осадков. Юго-восточный ветер 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. Ночью +3...+8, на юге +12 градусов, днём +20...+25, на юге +28 градусов.

- В Костанае во вторник без осадков: ночью 6-8, днём 19-21 градус, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - В среду в областном центре тоже без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днём +21...+23 градуса.

Потепление продлится, как минимум, до конца недели.