Тепло возвращается в Костанай - прогноз погоды на 2 дня
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 8 сентября, по прогнозам синоптиков, на территории Костанайской области осадки маловероятны. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9, на юге +12 градусов, днём +16...+21, на юге +24 градуса.
Фото Георгия ГОВОРОВА
В среду, 9 сентября, по области без осадков. Юго-восточный ветер 9-14 м/с с порывами до 20 м/с. Ночью +3...+8, на юге +12 градусов, днём +20...+25, на юге +28 градусов.
- В Костанае во вторник без осадков: ночью 6-8, днём 19-21 градус, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - В среду в областном центре тоже без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8, днём +21...+23 градуса.
Потепление продлится, как минимум, до конца недели.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 53
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51