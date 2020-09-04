Коронавирус в Казахстане:

Заболели: 106 121 (+89 за сутки, в т. ч. 21 без симптомов) .

Выздоровели: 98 585 (+618) . Умерли: 1 588 (+65 с 24.08 по 30.08)

Случаи пневмонии: 26 803 (+481 за 03.09)

Выздоровевших от пневмонии: 5 831 (+58 за 03.09)

Летальных исходов от пневмонии: 305 (+4 за 03.09)





Коронавирус в Костанайской области:

Заболели: 3 425 (+3 за сутки, в т. ч. 0 без симптомов) . Выздоровели: 2 872 (+4) . Умерли: 12 (+0 с 24.08 по 30.08)

Случаи пневмонии: 370, в том числе госпитализированы 135 (+2 за 26.08)

Выздоровевших от пневмонии: 364