Кратковременные заморозки обещают синоптики на выходных в Костанае и по области
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 5 сентября, на территории Костанайской области синоптики прогназируют местами небольшой дождь. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 , местами заморозки -1...-3 градуса, днём +11...+16, на юге +19 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В Костанае 5 сентября без осадков. Ночью +2...+4, на поверхности почвы заморозки -1...-3 градуса. Днём +14...+16 градусов.
Заморозки принёс холодный фронт, насытивший наш регион арктическим воздухом. Но вскоре тепло должно вернуть утраченные позиции вместе с южными ветрами.
- В воскресенье, 6 сентября, по области без осадков, местами туман, ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Температура воздуха на территории Костанайской области +3...+8, на юге +11 градусов, днём +15...+20, на юге +23 градуса. В Костанае тоже без осадков, но с порывами ветра до 20 м/с. Ночью +4...+6, днём +16...+18 градусов.
В понедельник, 7 сентября, по прогнозам синоптиков, осадки в регионе в целом, и в областном центре в частности, маловероятны. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточное направление 9-14, местами 15-20 м/с. Температура ночью +5...+7, днём +19+21 градус.
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