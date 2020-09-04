Данные по пневмонии улучшились в Казахстане

Статистика по пневмонии улучшилась в Казахстане: за сутки зафиксирован 481 новый случай болезни, в то время как накануне их было 571, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Минздрав.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Отмечается, что с 1 августа в стране зафиксировано 26 803 случая коронавирусной пневмонии.

На сайте coronavirus2020.kz публикуют статистику по пневмонии только на республиканском уровне - о количестве заболевших, выздоровевших и умерших в целом по Казахстану. Данных по регионам на этом сайте нет.

Информационный штаб Костанайской области с 27 августа вообще не предоставляет статистику по пневмонии.

2 сентября "НГ" отправила запрос акиму Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ с просьбой предоставить полную информацию. В своем запросе мы напомнили, что 17 июля глава государства поручил правительству обеспечить прозрачность в этом вопросе.

- Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония. Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью, - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Запрос акиму Костанайской области был отправлен через портал электронного правительства egov.kz. Судя по отметкам об исполнении, он дошел до первого заместителя акима области Гауеза Нурмухамбетова и потом был направлен в аппарат акима. Ответ предоставили на портале уже 3 августа. И. о. руководителя отдела по контролю за рассмотрением обращений Анара ШАРИПОВА сообщила: