"Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение президента о статистике пневмонии в Костанайской области

В течение шести дней (с 27 августа 2020 года) областной информационный штаб не предоставляет СМИ сведения о заболеваемости пневмонией в регионе.

Фото из архива "НГ"

Пресс-служба управления здравоохранения обещала 27 августа провести брифинг по ситуации с пандемией в области, на котором, в том числе, рассказать и о заболеваемости пневмонией. Однако утром 27 августа брифинг отменили с обещанием ответить на присланные вопросы. Обещание не выполнено до сих пор.

Поэтому сегодня, 2 сентября, "НГ" направила запрос акиму Костанайской области, руководителю областного оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Архимеду МУХАМБЕТОВУ. Мы просим ответить на вопросы:

Сколько случаев заболевания пневмонией зарегистрировано в Костанайской области с 1 августа 2020 года? Сколько пациентов, заболевших пневмонией, выздоровели с 1 августа 2020 года в Костанайской области? Сколько человек, заболевших пневмонией, скончались в Костанайской области с 1 августа 2020 года?

Кроме того, "НГ" просит акима области дать поручение управлению здравоохранения и областному информационному штабу о ежедневном предоставлении информации по заболеваемости пневмонией в регионе за прошедшие сутки: о количестве заболевших, вылечившихся и умерших.

Напомним, что президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ на расширенном совещании правительства 11 июля заявил:

- Вы сейчас должны направить усилия не только на сам коронавирус, но и на сопутствующие заболевания, о чем я сказал в своем заявлении – это пневмония. Закрывать глаза или как-то пытаться увести в тень эту проблему ни в коем случае нельзя. Люди гибнут. Сильно болеют.

17 июля глава государства поручил правительству обеспечить прозрачность в этом вопросе.

- Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония. Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью, - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter.

Запрос акиму Костанайской области отправлен через портал электронного правительства egov.kz. Согласно Закону "О СМИ", ответ должен быть предоставлен в течение 7-ми рабочих дней. Но мы надеемся, что реакция на вопросы о выполнении поручения главы государства будет более оперативной.



