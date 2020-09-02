Прожиточный минимум считали люди, которые не ходят в магазины - депутат

Член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Аманжан Жамалов обратился с депутатским запросом к премьер-министру Аскару Мамину. Жамалов просит увеличить прожиточный минимум и пересчитать продовольственную корзину, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Депутат сказал, что за время карантина социальная выплата в 42 500 тенге стала минимальным стандартом жизни в Казахстане. Ее размер определен исходя из минимальной заработной платы.

"Совсем недавно вице-министра труда и социальной защиты населения спросили, сможет ли он прожить на 42 500 тенге в месяц. Внятного ответа получено не было. Ему повезло, что его не спросили про прожиточный минимум. На сегодня его величина составляет всего 32 668 тенге, что на 25 процентов меньше, чем те же самые 42 500 тенге. От прожиточного минимума зависят размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи, пособий для воспитывающих детей-инвалидов", - сказал Жамалов.

Он отметил, что этот вопрос особо актуален на фоне подорожания продуктов питания, лекарств и услуг.

"Недавно Национальный банк заявил об ускорении инфляции. В июле годовая инфляция составила 7,1 процента. Цены на продукты питания выросли на 11,4 процента. То есть Национальный банк сказал А, теперь правительство должно сказать Б. Правительство обязано индексировать прожиточной минимум на размер инфляции. И это уже можно сделать в рамках проекта республиканского бюджета на 2021-2023 годы.

В июле 2020 года прожиточный минимум составил 33 687 тенге, в том числе продовольственная корзина - 18 500 тенге, непродовольственные товары и услуги – 15 200 тенге", - добавил депутат.

По данным Комитета статистики, в первом квартале этого года на продовольственные товары каждый казахстанец в среднем тратил 31 000 в месяц. На непродовольственные товары и услуги - еще 24 000 тенге. В сумме - 54 500 тенге, то есть в 1,6 раза больше, чем прожиточный минимум.

"Расходы на отдельные товары в структуре прожиточного минимума абсурдны. Создается впечатление, что его считали люди, которые не ходят ни в магазины, ни на рынки. Например, по прожиточному минимуму человеку на целый месяц достаточно купить говядину на 2 425 тенге, макароны на 147 тенге, гречневую крупу на 65 тенге, рис на 270 тенге, чай на 180 тенге и так далее", - добавил он.

Мажилисмен добавил, что приказом министра национальной экономики утверждены научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания. При этом указал, что данные нормы существенно выше норм потребления продуктов питания по правилам расчета величины прожиточного минимума.

"К примеру, рациональные среднедушевые нормы потребления мяса и мясопродуктов установлены на уровне 78,4 килограмма в год, а в рамках прожиточного минимума для мужчин - 50,3 килограмма в год. Потребительская корзина, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум, включает в себя всего 43 продукта. А научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания включают 64 продукта. В европейских странах в потребительскую корзину входит более 300 параметров продовольственных и непродовольственных товаров и услуг", - указал депутат.

Мажилисмен заключил, что необходимо привести нормы потребления продуктов питания прожиточного минимума в соответствие с научно обоснованными физиологическими нормами и реальным потреблением казахстанцев.

"Исходя из данных норм пересчитать продовольственную корзину прожиточного минимума. Повышение величины прожиточного минимума поможет вернуть доверие населения к социальной политике государства", - сказал Жамалов.