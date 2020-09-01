Ужесточить наказание для педофилов поручил Токаев
Педофилы заслуживают более сурового наказания без права на помилование, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Особое внимание нужно уделить вопросам безопасности и охраны прав детей. Мы значительно ужесточили уголовную ответственность за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Но проблема остается острой. Такие преступники заслуживают более сурового наказания, без права на помилование и тем более досрочное освобождение. Они должны содержаться в учреждениях максимальной безопасности", - поручил Глава государства в Послании народу Казахстана.
"Бездействие или халатное отношение со стороны социальных правоохранительных органов будет строжайше наказываться", - пообещал Президент.
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