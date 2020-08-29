В Казахстане могут закрыть школы, где КВИ выявят у нескольких детей или учителя, работающего в разных классах
При выявлении заразившегося коронавирусом эпидемиологи должны провести обследование в классе, передает Informburo.kz.
Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК перечислила случаи, когда на карантин могут закрыть не только отдельный дежурный класс, но и полностью школу.
"Если в дежурном классе будет выявлен случай заражения КВИ, то школьники и учитель будут отправлены на изоляцию. При выявлении случаев заражения коронавирусом учеников в нескольких классах могут закрыть школу", – сказала Айжан Есмагамбетова.
Если в классе будет обнаружен случай заражения Covid-19, специалисты-эпидемиологи проведут обследование. Ученики этого класса, преподаватель и лица, близко контактировавшие с больным, будут изолированы и пройдут лабораторное исследование.
По словам Айжан Есмагамбетовой, во избежание дальнейшего распространения инфекции школу могут закрыть также в случае, если коронавирус будет выявлена у преподавателя, который работает в нескольких классах.
В сантребованиях к школам указано, что в случае заражения одного ребёнка коронавирусной инфекцией, в классе объявляется карантин, но школа продолжает работать.
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