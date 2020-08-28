Как узнать о задолженности по налогам на имущество и землю?
1 октября 2020 года истекает срок уплаты налога на имущество и земельного налога с физических лиц за 2019 год. В департаменте госдоходов по Костанайской области разъяснили, как жители региона могут узнать размер своей задолженности.
Иллюстративное фото с сайта tengrinews.kz
Статьей 73 Налогового кодекса определен порядок информирования физических лиц об исчисленных органами государственных доходов суммах налоговых обязательств по налогу на имущество и земельному налогу путем:
- указания в документах, применяемых для расчетов поставщиком коммунальных услуг;
- направления на адреса электронной почты налогоплательщика;
- направления СМС на номера сотовых телефонов, представленные налогоплательщиком.
В департаменте госдоходов предоставили таблицу с контактами, по которым налогоплательщики могут представить сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты, чтобы получить информацию о размере задолженности.
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В ведомстве напомнили, что за объект налогообложения, находящийся в общей долевой собственности нескольких физических лиц, налог исчисляется пропорционально их доле в этом имуществе (налогоплательщиком признается каждое из этих лиц). Плательщиком налога по объектам налогообложения, находящимся в общей совместной собственности, может являться один из собственников данного объекта налогообложения по согласованию между ними.
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