Новая десятка - сколько человек заболело коронавирусом и пневмонией за прошедшие сутки в Костанайской области
По состоянию на 26 августа в регионе зарегистрировано 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, с диагнозом пневмония госпитализированы 2 человека. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в областном информационном штабе.
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В областном центре выявлено 3 человека с диагнозом COVID-19, в Лисаковск - 2. Кроме того, коронавирус зарегистрирован у двух жителей Сарыкольского района и одного - в Аулиекольском.
- Данные лица были обследованы по самообращению с недомоганием, першением в горле, ознобом и слабостью в теле, а также с профилактической целью. По результатам диагностического исследования ПЦР у всех пациентов подтверждён диагноз COVID-19, - сообщили в штабе. - Эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 26 августа в области выявлены 3 373 человека с инфекцией COVID-19, из них 2 793 пациента выздоровели.
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