Дожди прекратятся, станет теплее: погода в Костанайской области

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 27-29 августа, на всей территории Костанайской области, включая областной центр, будет переменная облачность, без осадков. В четверг, 27 августа, ночью и утром возможен туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во четверг ночью будет 9-14, на юге области 17 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - День будет очень теплым: термометры покажут +23...+25°С, на юге +31°С. В пятницу и субботу по ночам ожидаем +10...+15°С, на юге +18°С. В дневное время воздух прогреется до +25...+30°С, на юге +33°С. В Костанае показатели температуры будут следующими. Во четверг: ночью +11...+13°С, днём +25...+27°С. В пятницу: ночью +12...+14°С, днём +27...+29°С. В субботу: ночью +13...+15°С, днём +28...+30°С.

По прогнозам синоптиков, во четверг ожидается северо-западный ветер скоростью 7-12 м/с. В пятницу и субботу, 28-29 августа, ветер будет периодически менять направление с юго-западного на южное, скорость его составит 9-14 м/с.