Экстренную помощь больным возобновляют в Костанайской городской больнице

25 августа 2020, 20:03 |  Государство

Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.

- Костанайская городская больница с завтрашнего дня, 26 августа, возобновляет работу по оказанию экстренной помощи городскому населению, - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июня в медучреждении прекратили прием больных и развернули на его базе провизорный стационар. Плановую госпитализацию в городской больнице вернули 20 августа.