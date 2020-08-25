Министерство юстиции РК планировало снизить размер штрафа за нарушение масочного режима с 83 340 тенге до 1 778 тенге, но потом отказалось от этого намерения. Нужно ли смягчать наказание по этой статье КоАП РК? Да. В Казахстане этот штраф в разы больше, чем в соседних странах.

Да. Такие большие штрафы - стимул для коррупции, а не борьба с пандемией.

Нет. Только жесткими мерами можно заставить казахстанцев заботиться о своем здоровье.

Нет. Мы одним выстрелом двух зайцев убиваем: и пандемию победим, и госказну наполним.

