Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 104 902 (+184 за сутки, в т. ч. 72 без симптомов).
Выздоровели: 93 405 (+807). Умерли: 1 415 (+146 с 10.08 по 16.08)
Случаи пневмонии: 22 762 (+18 за 24.08)
Выздоровевших от пневмонии: 4 550 (+31 за 24.08)
Летальных исходов от пневмонии: 261 (+3 за 24.08)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 356 (+10 за сутки, в т. ч. 5 без симптомов). Выздоровели: 2 763 (+1). Умерли: 11 (+0)
Случаи пневмонии: 133 (+5 за 24.08)
Экстренную помощь больным возобновляют в Костанайской городской больнице
25 августа 2020, 20:03 | Государство
Об этом сегодня, 25 августа, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
- Костанайская городская больница с завтрашнего дня, 26 августа, возобновляет работу по оказанию экстренной помощи городскому населению, - говорится в сообщении.
Напомним, 29 июня в медучреждении прекратили прием больных и развернули на его базе провизорный стационар. Плановую госпитализацию в городской больнице вернули 20 августа.
Последние новости
25.08.20 20:13 "Тобол" обыграл "Астану" в четвертом туре КПЛ
25.08.20 18:04 Экошпон на межкомнатных дверях: плюсы и минусы
25.08.20 17:16 В Казахстане возобновили плановые скрининги и профосмотры
25.08.20 16:24 Сроки осенней охоты объявили в Костанайской области
25.08.20 14:14 10 случаев КВИ и 5 пневмонии - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
25.08.20 12:58 Нарушал ли ситиборд? - По делу о повреждении рекламного баннера двухэтажным автобусом опросили эксперта
25.08.20 08:53 Навальный был отравлен – немецкие врачи
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 52
Пользователей: 0
Всего: 52
Вы гость здесь
Пользователей: 0
Всего: 52
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020