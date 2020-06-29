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Горбольница Костаная прекратила прием больных, кроме пациентов с ОРВИ, ОРЗ и пневмонией
На базе городской больницы разворачивают провизорный стационар. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области.
- Приказом управления здравоохранения на базе городской больницы развёрнуты 250 коек провизорного стационара, - пояснила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Дополнительно приняты на работу врачи и средний медперсонал из поликлиник города. Все врачи разных профилей городской больницы также ориентированы на прием и лечение провизорных больных.
Ранее читатели "НГ" сообщили, что во дворе больницы образовалась очередь из машин скорой помощи.
- Мою маму скорая привезла в 10.15, она пролежала в машине до 13.30, там скопилось около 8 машин и все ждали очереди, при этом никто ничего не объяснил, - написала подписчица "НГ" в Instagram.
Как сообщила Ксения Жилкибаева, вопросы с очередью будут решены до конца дня.
- Экстренных пациентов теперь везут в областную больницу. Причина очереди - большой поток пациентов, - прокомментировала она ситуацию. - До конца дня так же будет организован call-центр провизорного стационара. Экстренная помощь, в том числе травмпункт, переведены в областную больницу.
В управлении здравоохранения также напомнили номер WhatsApp 8-777-375-44-77, на который люди могут отправить вопросы, и призвали соблюдать рекомендации главного санитарного врача.
- Просим вас, костанайцы, сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Врачи работают в усиленном режиме и с большой нагрузкой, - отметили в ведомстве. - Прекратите посещать и подпольно проводить массовые мероприятия, избегайте лишних контактов, не ходите и не принимайте гостей, воздержитесь без необходимости выходить из дома! Берегите себя и своих близких!
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