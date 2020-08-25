Форум
Читательский рейтинг
Коронавирус в Казахстане:
Заболели: 104 902 (+184 за сутки, в т. ч. 72 без симптомов).
Выздоровели: 93 405 (+807). Умерли: 1 415 (+146 с 10.08 по 16.08)
Случаи пневмонии: 22 762 (+18 за 24.08)
Выздоровевших от пневмонии: 4 550 (+31 за 24.08)
Летальных исходов от пневмонии: 261 (+3 за 24.08)
Коронавирус в Костанайской области:
Заболели: 3 356 (+10 за сутки, в т. ч. 5 без симптомов). Выздоровели: 2 763 (+1). Умерли: 11 (+0)
Случаи пневмонии: 128 (+2 за 23.08)
В результате столкновения двух "Ауди" погиб водитель в Костанайской области
25 августа 2020, 10:04 | Происшествия
Две «Ауди» столкнулись на трассе Аркалык - Торгай. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Иллюстративное фото с сайта mk.ru
"24 августа, около 01.20, 44-летний водитель, управляя автомашиной «Ауди-89», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Ауди А4» под управлением 20-летнего водителя", - пояснили в ведомстве.
44-летний водитель от полученных травм скончался в больнице. Второй водитель с различными травмами госпитализирован в Аркалыкскую центральную больницу.
По данному факту начато досудебное расследование.
Последние новости
25.08.20 14:14 10 случаев КВИ и 5 пневмонии - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
25.08.20 12:58 Нарушал ли ситиборд? - По делу о повреждении рекламного баннера двухэтажным автобусом опросили эксперта
25.08.20 08:53 Навальный был отравлен – немецкие врачи
24.08.20 16:54 7 простых фактов про ВИЧ, которые должен знать каждый
24.08.20 14:26 Новую инфекционную больницу построят в Костанае
24.08.20 13:51 Пощёчина правосудия - Как Костанайский областной суд сначала освободил, а потом посадил экс-начальника управления спорта ЗКО
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 74
Пользователей: 2
Всего: 76
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 76
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020