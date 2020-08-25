В результате столкновения двух "Ауди" погиб водитель в Костанайской области

Две «Ауди» столкнулись на трассе Аркалык - Торгай. Об этом сегодня, 25 августа, сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Иллюстративное фото с сайта mk.ru

"24 августа, около 01.20, 44-летний водитель, управляя автомашиной «Ауди-89», не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «Ауди А4» под управлением 20-летнего водителя", - пояснили в ведомстве.

44-летний водитель от полученных травм скончался в больнице. Второй водитель с различными травмами госпитализирован в Аркалыкскую центральную больницу.

По данному факту начато досудебное расследование.