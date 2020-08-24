Погода в Костанайской области: станет теплее, дожди возможны местами

По прогнозам синоптиков, вторник, 25 августа, на территории Костанайской области пройдет без осадков, утром местами возможен туман. В среду, 26 августа, дожди с грозами и туман ожидаются местами, но в областном центре осадков не будет.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник ночь ожидается прохладной 5-10, на юге области не более 13 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём термометры покажут +20...+25°С, на юге +28°С. Ночь на среду будет несколько теплее предыдущей, ожидаем +10...+15°С, на юге +18°С. Днём столбики термометров поднимутся до отметок +22...+27°С, на юге +30°С. В Костанае показатели температуры будут следующими. Во вторник: ночью +8...+10°С, днём +22...+24°С. В среду: ночью +11...+13°С, днём +23...+25°С

По прогнозам синоптиков, во вторник ожидается северо-западный ветер, в среду его сменит юго-западный. Скорость ветра в ближайшие два дня составит 9-14 м/с.