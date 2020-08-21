Пропавшую девушку разыскивает полиция Костаная

Южный отдел полиции УП г. Костанай разыскивает без вести пропавшую Силагину Надежду Федоровну, 10.09.1989 г.р. Девушка ушла из дома 29 июля 2020 года и ее местонахождение до сих пор не известно. Как сообщили в полиции, ранее Надежда уже уходила.

Приметы: европейский тип лица, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы до плеч черного цвета, глаза светлые, нос прямой.

Была одета в полосатую черно-белую футболку, синие джинсы и черные кроссовки.

При получении какой-либо информации о пропавшей полиция просит сообщить по следующим телефонам: 8-701-708-46-75, 8-747-655-21-63, 8-(7142)-52-68-61 или 102.