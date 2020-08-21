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Пропавшую девушку разыскивает полиция Костаная
21 августа 2020, 18:10 | Происшествия
Южный отдел полиции УП г. Костанай разыскивает без вести пропавшую Силагину Надежду Федоровну, 10.09.1989 г.р. Девушка ушла из дома 29 июля 2020 года и ее местонахождение до сих пор не известно. Как сообщили в полиции, ранее Надежда уже уходила.
Приметы: европейский тип лица, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы до плеч черного цвета, глаза светлые, нос прямой.
Была одета в полосатую черно-белую футболку, синие джинсы и черные кроссовки.
При получении какой-либо информации о пропавшей полиция просит сообщить по следующим телефонам: 8-701-708-46-75, 8-747-655-21-63, 8-(7142)-52-68-61 или 102.
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