Дождливые выходные обещают синоптики в Костанае и области

В субботу, 22 августа, на территории Костанайской области ожидаются местами дожди, гроза, шквал. Также возможен град.

Ветер северо-западный со скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью по областри +8...+13, на юге +18 градусов. Днём - +17...+22, на юге +25 градусов. В Костанае в субботу ожидается переменная облачность и дождь. Ночью столбики термометров в областном центре покажут +10...+12, днём +18...+20 градусов.

Фото Ксении РЕБИК



В воскресенье и понедельник, 23 и 24 августа, по области местами пройдут дожди и грозы. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью +7...+12 градусов, днём +15...+20, на юге +25 градусов.

- В Костанае в воскресенье и понедельник переменная облачность, днём дождь, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ночью +9...+11, днём +19...+21 градус.

По словам Маркевич, дожди закончатся 25 августа, когда на Костанайскую область начнёт оказывать влияние гребень антициклона с запада.