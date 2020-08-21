Дождливые выходные обещают синоптики в Костанае и области
Георгий ГОВОРОВ
В субботу, 22 августа, на территории Костанайской области ожидаются местами дожди, гроза, шквал. Также возможен град.
Ветер северо-западный со скоростью 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью по областри +8...+13, на юге +18 градусов. Днём - +17...+22, на юге +25 градусов. В Костанае в субботу ожидается переменная облачность и дождь. Ночью столбики термометров в областном центре покажут +10...+12, днём +18...+20 градусов.
Фото Ксении РЕБИК
В воскресенье и понедельник, 23 и 24 августа, по области местами пройдут дожди и грозы. Ветер северо-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Ночью +7...+12 градусов, днём +15...+20, на юге +25 градусов.
- В Костанае в воскресенье и понедельник переменная облачность, днём дождь, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП "Казгидромет" Раиса МАРКЕВИЧ. - Ночью +9...+11, днём +19...+21 градус.
По словам Маркевич, дожди закончатся 25 августа, когда на Костанайскую область начнёт оказывать влияние гребень антициклона с запада.
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