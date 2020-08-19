Погода в Костанайской области: всё так же прохладно, мокро и ветрено

По прогнозам синоптиков, 20-22 августа на территории Костанайской области будет облачно, местами пройдут дожди с грозами. Возможны шквал, а в дневное время - град. В областном центре также временами будут идти дожди с грозами.

Фото Ксении РЕБИК

- В четверг, 20 августа, ночью будет 7-12 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днем ожидается температура +16...+21°С, на севере +13°С. В пятницу ночью температура будет ещё ниже: +5...+10°С, на юге +13°С. Днем термометры покажут 18-23, на юге 26 градусов. В субботу температура воздуха снизится, но незначительно, ожидаем +27...+32°С. В субботу ночью термометры покажут +8...+13°С, на юге области +16°С. Днём, как и в пятницу, воздух прогреется до +18...+23°С, на юге области до +26°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью +7...+9, днём +16...+18°С. В пятницу: ночью +8...+10, днём +18...+20°С. В субботу: ночью +9...+11, днём +18...+20°С.

По прогнозам синоптиков, 20-21 августа ожидается западный ветер, 22 августа он сменится северо-западным. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с с усилениями до 15-20 м/с. В пятницу, 21 августа, отдельные порывы ветра могут достигать скорости 25 м/с.